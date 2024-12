51Talk ส่ง "มียู-ธาร ธีรภาสิริ" ตัวแทนเด็กไทยร่วมกล่าวสุนทรพจน์บนเวที COP29

เป็นผู้ชนะจากโครงการ “เสียงเล็กๆ ที่เปลี่ยนโลก LITTLE VOICE FOR A BETTER WORLD: 51Talk English Speech Contest 2024 For UN Climate Change Conference" ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 6-12 ปี ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ ส่งเสริมความมั่นใจ และกล้าแสดงออกทางความคิดเห็น นำไปสู่การเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อกับผู้คนทั้งโลก โดยธารได้ถ่ายทอดวิธีแก้ปัญหาของตนเองเพื่อช่วยลดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงผลลัพธ์ของการเริ่มจากตนเองว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้อย่างไรได้รับเชิญในฐานะตัวแทนเยาวชนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีองค์การสหประชาชาติ ทำให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจุบันและอนาคต ปัญหาหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงรณรงค์สร้างสำนึกรับผิดชอบร่วมกันต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสืบไปว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ หากเราทำลายโลกได้ เราก็รักษาโลกได้เช่นกัน ธารจึงขอเสนอแนวทาง SEEDS โดย S ย่อมาจาก Save หมายถึง การพยายามประหยัดให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ หรือไฟฟ้า เช่น ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งก่อนออกจากห้อง E ย่อมาจาก Earth ให้คิดถึงโลกทุกครั้งเมื่อก้าวเดิน ควรมีการใช้ซ้ำ ลดการใช้ นำกลับมาใช้ใหม่ และปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ E ย่อมาจาก Encourage เป็นการบอกต่อและสนับสนุนให้คนอื่น ๆ ช่วยกันดูแลโลก D ย่อมาจาก Don’t Wait เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ทุกคนลงมือทำได้ทันที และ S ย่อมาจาก Sustainability เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แยกขยะนำไปรีไซเคิล เป็นต้น เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้อย่างยั่งยืน แม้ SEEDS จะเป็นการกระทำเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน แต่หากช่วยกันปลูกคนละไม้คนละมือมันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คอยปกป้องเราและพาเราไปสู่โลกที่ดีกว่า”นอกจากเข้าร่วมเวทีใหญ่ของสหประชาชาติแล้ว ธารยังได้รับเชิญให้แสดงทรรศนะด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ “Youth Leadership in Climate Action” ณ Thailand Pavilion จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อีกด้วยนับแต่ปี 2562 เป็นต้นมา 51Talk ได้สนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมงานของสหประชาชาติผ่านการกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีที่ได้รวบรวมผู้มีความรู้และประสบการณ์ไว้อย่างคับคั่ง ด้วยทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 51Talk ที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และพรแสวง ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ตรงประเด็น ทั้งยังมีเสน่ห์เฉพาะตัว จึงสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน COP29 ได้อย่างไร้ข้อกังขา เป็นนิมิตหมายอันดีว่าเยาวชนเหล่านี้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความเข้าใจไปต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้นอกจากนี้ 51Talk ได้จัดกิจกรรมล่าลายเซ็น “Our planet, Our responsibility. We speak for the world!” กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน โดย กนกพร สิมะพิเชฐ เจ้าของเพจ 2madames อีกทั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ตัดสินโครงการ “เสียงเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนโลก LITTLE VOICE FOR A BETTER WORLD” พร้อมครอบครัวได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมกับเหล่าเยาวชนในงาน COP29 ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์เท่านั้น โครงการของ 51Talk ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ เห็นประโยชน์ของการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ได้จริง ส่งต่อความกระตือรือร้นที่จะสื่อสารกับผู้คนต่างชาติต่างภาษา โดยแพลตฟอร์ม 51Talk ได้มีการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน จึงมั่นใจได้ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจะได้รับการยกระดับขึ้นแน่นอน พิสูจน์ได้จากการส่งเยาวชนเข้าร่วมเวทีระดับโลกของสหประชาชาติที่ผ่านมากล่าวว่า “ที่ 51Talk เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เรารู้สึกดีใจและขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเด็ก ๆ เข้าเรียนภาษาอังกฤษกับ 51Talk รวมทั้งให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสั่งสมประสบการณ์และรับโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสหประชาชาติในปีนี้ หัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับอนาคตของเราทุกคนทั่วโลก เราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ที่ประเทศไทย หรือบนเวทีระดับโลกอย่าง COP29 จะช่วยให้นักเรียนของเราทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเรียนและการแข่งขันกลับไป ทีม 51Talk ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล และได้เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเพื่อส่งสัญญาณให้คนมากมายได้รับรู้ถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต”ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 51Talk ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโลกกว้างไปกับเรา ทดลองเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนชาวต่างชาติฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ 51Talk Thailand หรือกด https://wap.51talk.com/landing/unonlinecampaign.html ได้เลย