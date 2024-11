“ผู้ประกอบการสีเขียว” โตไม่ทัน! “CHOSEN สตาร์ทอัพไทย” ยกเคส EV Charger สะท้อนเทคโนโลยีที่ก้าวไม่ทัน

เวทีนี้ยังพูดถึงเป้าหมายการไปถึง Net Zero ที่ปราศจากมลพิษของโลก ที่ท้าทาย แต่ยังขาดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อลดโลกร้อน จาก Climate Tech Startup ที่เป็นผู้ประกอบการสีเขียว หรือ GGGI เรียกชื่อว่า Greenpreneurs ซึ่งยังต้องการเทคโนโลยีด้านนี้อีกมาก แต่ปัญหาคือ ยังมี Climate Tech Startup น้อยเกินไป และได้สรุปผลการวิเคราะห์ของปัญหานี้ เช่น ยังคงมีช่องว่างด้านเงินทุนที่สำคัญในระยะเริ่มต้น Climate Tech Startup มักจะกระจุกตัวอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ระบบนิเวศ Climate Tech Startup ecosystem ในเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงเติบโต และยังมีโอกาสอีกมาก แต่ยังต้องการการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนในอนาคตภายใต้โครงการ NetZero เป็นรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านการเติบโตสีเขียวระดับโลกของ GGGI ซึ่งมุ่งเน้นที่การส่งเสริมกิจกรรมงานสีเขียวในเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งจะคิดเป็นส่วนใหญ่ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2030 ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของการลดที่จำเป็นเพื่อให้ถึง 50 จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศเป็นอย่างมาก ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่ 5 แห่ง และการนำมาใช้ในระยะเริ่มต้น Early Stage มีไว้สำหรับการใช้งานในระดับขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ไปใช้งานในตลาดกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสมาชิกของ GGGI นั้นเป็นความท้าทายที่สำคัญ ดังนั้น จะต้องสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับนักลงทุน รวมถึงบริษัทเงินร่วมลงทุนและกองทุนเพื่อผลกระทบ เพื่อบรรลุเป้าหมาย NetZero ที่จะมาถึงนี้ทั้งนี้สถาบันสิ่งแวดล้อมโลก (GlobalGreen Growth Institute: GGGI) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้สถาบันนี้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเติบโตสีเขียวซึ่งผสานความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเข้ากับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สถาบันให้การสนับสนุนทางเทคนิคโอกาสในการวิจัยและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแผนการเติบโตสีเขียวโดยเน้นเป็นพิเศษที่ความต้องการของประเทศกำลังพัฒนา กิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นไปที่สี่ด้านหลัก ได้แก่ พลังงาน น้ำ การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งมักเรียกว่าเมืองสีเขียวGreenCity และได้มีการจัดงานสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีGGGI Weekเวทีนี้ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาของสถาบัน Global Green Growth Institute (GGGI) ซึ่งเป็นสถาบันสิ่งแวดล้อมโลก ของ นาย บันคีมูน ประธาน GGGI อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ที่มีสมาชิก มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกได้พูดถึงการเติบโตของรถ EV และ EV Charger ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว แต่ผลกระทบเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและด้านพลังงานที่จะมารองรับการเติบโตของจำนวนรถไฟฟ้าจำนวนมากนี้ กลับแทบไม่มีเทคโนโลยีมารองรับเลย EV จะเติบโตขึ้นเท่าตัว แต่โครงสร้างพื้นฐานเช่นหม้อแปลง และสายส่งและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้ถูกออกแบบสำหรับโหลด EV มาก่อน จึงสามารถทำให้เกิดปัญหาหม้อแปลงและสายส่ง Overload และไฟฟ้าดับทั้งพื้นที่ได้ และต้องเปลี่ยนหม้อแปลง สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับ ทั่วโลก มูลค่าหลายล้านๆบาท ซึ่งเป็นปัญหาระดับ Global Impact ที่ต้องการเทคโนโลยีมารองรับและแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้มีแค่การไฟฟ้า แต่เป็นปัญหาของทุกตึก ทุกบ้าน ทุกที่ๆมีการชาร์จรถ EV เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกระทบกับทุกคนในวงกว้าง CHOSEN Digital พัฒนานวัตกรรม EV Energy Aggregator และ Energy Modernization Service Provider (EMSP.com) ซึ่งสามารถสื่อสารกับ EV Charger ทุกยี่ห้อ และทุกรูปแบบ ทั้งแบบที่มีการสื่อสารมาตรฐาน OCPP การสื่อสารไม่มาตรฐาน Non OCPP และแม้กระทั่งเครื่องที่ไม่มีการสื่อสารเลยที่มักแถมมากับรถ Non Communication Charger ได้เป็นครั้งแรกในโลก เพื่อสามารถสื่อสารและควบคุมและบริหารพลังงานเป็นภาพรวมนายวรพจน์ นำเสนอแนวคิดและบทบาทของ CHOSEN Digital ในการวางแนวทางของการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ความตั้งใจของบริษัทในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสามารถรวบรวมและบริหารจัดการโหลดด้วย AI อัจฉริยะ EV Energy Aggregator และรองรับ protocol ที่แตกต่างกันของ EV Charger ในตลาดมาเป็นกลยุทธ์หลัก และจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้บริหารจัดการพลังงานการชาร์จรถ EV เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และไม่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของทุกตึก ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประเทศเขาอธิบายถึงแพลตฟอร์มของ CHOSEN Digital ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการโหลดไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบโครงข่าย ลดการใช้พลังงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีนี้ได้รับความสนใจทั้งในประเทศและระดับสากล เนื่องจากสามารถช่วยลดการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นสูง ความสำเร็จนี้ทำให้ CHOSEN Digital เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเอเชียและได้รับรางวัลนวัตกรรมที่ 1 ของโลก จากเวียดนาม และไต้หวัน และรอบสุดท้ายของโลกมากมาย เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และมากมาย รวมถึงชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ, Delta Angel Fund, Startup Connect ในประเทศไทย และรายการ Shark Tank Thailand อีกด้วย วิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความยั่งยืนและนวัตกรรมเทคโนโลยี การแก้ปัญหาผลกระทบโครงสร้างพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ GGGI ในการส่งเสริมการเติบโตแบบยั่งยืนสีเขียวของโลก จึงถูกเชิญไปพูดบนเวทีดังกล่าว” นายวรพจน์กล่าว