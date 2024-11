มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ส่งต่อ "พลังแห่งการให้” ผ่านกิจกรรม "เรนโบว์ทัวร์คอนเสิร์ต" ทั่วไทย เริ่ม 15 ธ.ค.67

กล่าวว่า กิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตการกุศลของเรนโบว์ ทัวร์คอนเสิร์ต Miracle of Life: Miracle of Giving "วงเรนโบว์" #ทุกที่ที่มีเธอ เป็นการคืนความสุขให้กับแฟนเพลง ในขณะเดียวกันก็เป็นการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ และมอบให้กับองค์กรสาธารณะประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม อาทิ ผู้ประสบอุทกภัย และภัยหนาว ฯลฯ ตลอดจนงานด้านการกุศลต่างๆ ที่มูลนิธิฯ เข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศกล่าวว่า การแสดงสดสุดพิเศษนี้ นำทีมโดย พีระพงษ์ พลชนะ (ต้อม) ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ (อุ๋น),สุชาติ จันทร์ต้น (อี๊ด) , เรวัติ ทิพย์เลิศ (ป๋อง) ,อัมพร ชาวเวียง (พร) โดยจะนำเพลง และ อัลบั้มใหม่ มาร่วมโชว์ในงานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งวงเรนโบว์ได้เปิดเพลงใหม่ “ทุกที่ ที่มีเธอ” จากอัลบั้มล่าสุด "ทุกที่ ที่มีเธอ" เพลงนี้นำเสนอความหมายของการให้ และการช่วยเหลือที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับธีมหลักของงาน “Miracle of Giving” นอกจากนี้ อัลบั้มใหม่ของเรนโบว์จะเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ และการหันกลับมามองความสวยงามของพื้นที่ วัฒนธรรม รวมทั้งภาษาที่ไพเราะสวยงามของประเทศไทยผ่านทุกเนื้อเพลงกล่าวว่า Miracle of Life: Miracle of Giving "วงเรนโบว์" #ทุกที่ที่มีเธอ เป็นกิจกรรมโครงการที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสถานที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้เราเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกที่ เซ็นทรัลฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2567นี้“การได้มีส่วนร่วมในงานที่มีความหมายอย่างนี้ ทำให้พวกเราได้รู้สึกถึงพลังของการให้ และเราหวังว่าเพลงของเราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ปลอบโยน เติมพลัง และสร้างแรงผลักดันให้ผู้ฟังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตต่อไป”กล่าวเปิดใจคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงดนตรีที่เต็มไปด้วยพลัง แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงจิตสาธารณะของสมาชิก วงเรนโบว์ที่ต้องการส่งต่อการให้กลับคืนสู่สังคมในทุกช่องทางที่สามารถจะทำได้ โดยองค์กรการกุศลที่ตั้งใจจะตอบแทนร่วมกับมูลนิธิ มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ มีดังนี้ มูลนิธิแสงสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ , ร่วมสร้างอาคารพระอาพาธ ดูแลพระสงฆ์ติดเตียง และผู้ป่วยไร้ญาติประจำจังหวัด วัดหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์เรนโบว์ทัวร์คอนเสิรต์แรก วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ณ เซ็นทรัลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ จำหน่ายบัตร เริ่มวันที่ 20 พฤศจิกายน ช่องทางการที่ ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ บัตรราคา 1,500 - 3,000 บาท