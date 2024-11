ไทยน้ำทิพย์ จับมือ “GO WHOLESALE” ขยายจุดรับวัสดุรีไซเคิล

ไทยน้ำทิพย์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “โคคา-โคล่า” ใน 63 จังหวัดของประเทศไทย เดินหน้าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในแผนงานด้านความยั่งยืน Our Choice, Our Future! คือการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะ (Packaging and Waste) ขับเคลื่อนระบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน (Circular Packaging) ในประเทศไทย ผ่านการ ลด (Reduce) การใช้บรรจุภัณฑ์ด้วยการลดปริมาณพลาสติก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Redesign) เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และสนับสนุนการจัดเก็บและรีไซเคิลขวดพลาสติกและกระป๋องที่ใช้แล้ว (Collection & Recycling) เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน สร้างวงจรปิดของบรรจุภัณฑ์ โดยสนับสนุนการรีไซเคิลผ่านการร่วมแคมเปญ “ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วล่าสุด ไทยน้ำทิพย์ ดึงพันธมิตรรายใหม่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ โดยร่วมมือกับ Trash Lucky ขยายจุดรับวัสดุรีไซเคิลเพิ่มเติมใน GO WHOLESALE อีก 2 จุดในสาขานำร่อง ศรีนครินทร์ และรามคำแหง รับวัสดุประเภทพลาสติก แก้ว กระดาษ กระป๋อง โลหะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ขยายเจาะกลุ่มลูกค้า GO WHOLESALE ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมลุ้นรางวัลอีกมากมายในแคมเปญนี้ รวมของรางวัลกว่า 4,400 รายการ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาทไทยน้ำทิพย์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรักษ์โลกและมีส่วนร่วมในกระบวนการรีไซเคิล โดยสามารถนำวัสดุรีไซเคิลมาส่งได้ในพื้นที่จุดรับวัสดุรีไซเคิลกว่า 80 จุด ของพันธมิตรรีเทล ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต และสงขลา และยังสามารถสะสมแต้มลุ้นรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยสามารถตรวจสอบจุดรับวัสดุรีไซเคิลในแคมเปญนี้ และดูข้อมูลของแคมเปญฯ การแลกแต้มสะสมเป็นของรางวัลได้ที่ https://trashlucky.com/recycleme แคมเปญปีที่ 4 มีพันธมิตรรีเทลได้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในธุรกิจค้าปลีก “โลตัส” บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ รวมถึง บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “โคคา-โคล่า” ในภาคใต้ ที่ขับเคลื่อนจุดรับวัสดุรีไซเคิลในภูเก็ตและสงขลา และพันธมิตรรายใหม่ล่าสุด “GO WHOLESALE” บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ส่วนพันธมิตรรีไซเคิล ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ผู้รีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม และ “โคคา-โคล่า” ผู้สนับสนุนหลักของแคมเปญนี้