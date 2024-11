ฟังฟรี!! คณะสื่อสารมวลช มช. ระดมกูรูร่วมเสวนา "สื่อยุคเทคโนโลยีใหม่ฯ"

กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI ) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงสื่อสารมวลชน จึงเป็นความท้าทายของคนทำสื่อในแขนงต่างๆ ว่าจะปรับตัว และปรับ กระบวนการทำงานในโลกยุคใหม่นี้ได้อย่างไร ผลกระทบและผลที่ตามมาจาก ความฉลาดล้ำยุคของ AI ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน มีอะไรบ้าง คนจะตกงานหรือเปล่า ภาคการศึกษาจะปรับหลักสูตรอย่างไร ฯลฯสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มช. ซึ่งตระหนักถึงความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงจับมือคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนา หัวข้อโดยกำหนดจัดเสวนาขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น ผ่านช่องทางทั้งออนไซต์และออนไลน์ คือ Live สดให้ชมทั่วประเทศทางเพจ: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไฮไลท์ของการเสวนาครั้งนี้ เป็นการมัดรวมประเด็นที่เกี่ยวข้อง มุมมองประสบการณ์ และกรณีศึกษา จากกูรูและผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าในวงการสื่อหลากหลาย ทั้งวงการภาพยนตร์ วงการโฆษณา Content Creator คนทำEvent ตลอดจนนักวิชาการ อาทิ “พลังปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนโลกงานสร้างสื่อ "The Power of Artificial Intelligence, Changing the World of Media Creation" ซึ่งนายลุพธ์ อุตมะ Hollywood Costume Designer, London จะมาบรรยายให้ความรู้แบบเข้มข้น ขณะที่ นายกิตติพัฒน์ จินะทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Verse Media Technology นายเอกลักญ กรรณศรณ์ กรรมการผู้จัดการ BrandThink และ ดร.อภิภู กิติกำธร อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มช. จะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์จริง ทั้งในด้านการปรับตัวของงานผลิตโฆษณา การปรับตัวของคนในวงการข่าว และการปรับหลักสูตรให้ก้าวนำการสื่อสารยุค AIการเสวนาครั้งนี้ ยังจะมีการพูดถึงการพัฒนาคนรองรับการเปลี่ยนแปลง หัวข้อ "สื่อเปลี่ยนคน - คนเปลี่ยนสื่อ สร้างสรรค์สื่ออย่างไรในฐานะ Creator” ซึ่งได้นายจาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์ ผู้กำกับ ช่อง ONE 31 นายอติรุจ กิตติพัฒนะ ผู้ประกาศและพิธีกร ช่อง 3 นายรัฐโรจน์ จิตรพนา จาก THE STANDARD มาร่วมเป็นวิทยากรสำหรับทิศทางและอนาคตการสื่อสารมวลชนในโลกยุคใหม่ จะเป็นอย่างไร ในการเสวนาครั้งนี้ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ อาจารย์ประจำและอดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดี คณะการสื่อสารมวลชน มช. นางสาวเครือมาส สุริยา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการตลาด (ทีมฟิวซ์) MI GROUP จะได้ร่วมกันให้แนวโน้ม แนวทาง กับเป้าหมายการสร้างคน และนักสื่อสารมวลชน บนโลกแห่งวิวัฒนาการ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว เพื่อให้สื่อสารมวลชนของไทยสามารถก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีใหม่นี้อย่างไร้รอยต่อ และสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในการสร้างสรรค์งานสื่อสารมวลชน รวมถึงก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะด้านจริยธรรมและความเสี่ยงชวนผู้สนใจ ทั้งคนทำงานสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ รวมถึงนักวิชาการ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ที่จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสำหรับกิจกรรมออนไซต์ จะจัดขึ้นที่ห้องประชุม Auditorium 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดรับลงทะเบียนจำนวนจำกัด 90 ที่นั่ง เท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://cmu.to/MassCommCMUConfrontingAI และกิจกรรมทางออนไลน์ ผ่าน Live ที่เพจ: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์: 0 5394 2705 ต่อ 109 (ในวันและเวลาราชการ) หรือค้นหาข้อมูลกิจกรรม พิมพ์ #MassCommCMU #MassCommCMUAlumni #CONFRONTINGAI #สื่อสารมวลชนยุคAI