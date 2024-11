PMCU หนุนกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดงาน “สร้างสุขปลอดภัยไร้ความรุนแรง” ณ สยามสแควร์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) สานต่อความตั้งใจ ในการสร้างสรรค์พื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นพื้นที่สำหรับคนไทยทุกคน โดยคราวนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “สร้างสุขปลอดภัยไร้ความรุนแรง” (ACT NOW to End Violence against Women and Girls) ศาสตราจารย์.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และผู้ช่วยอธิการบดี ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ร่วมเดินขบวน และแสดงพลังในการรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย ร่วมกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ สยามสแควร์โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ SIAM SQUARE WALKING STREET เพื่อเป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์สำคัญของจุฬาฯ ในการร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่สังคมแห่งความสุขและความร่วมมือร่วมใจกันพื้นที่สยามสแควร์เป็นมากกว่าแค่พื้นที่ในเชิงพาณิชย์แต่เป็นศูนย์กลางที่รวมคนไทยให้มาอยู่ร่วมกัน เพื่อแสดงพลังในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานในสังคมไทยในงานนี้ท่านอธิการบดีได้เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวว่า “ความรุนแรงไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ทางร่างกาย แต่ส่งผลไปถึงจิตใจ วันนี้การจัดงานจึงไม่ใช่แค่การมาเดินขบวนแต่เป็นการเริ่มต้นปลูกฝังให้ทุกคนในสังคม รวมถึงเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีมีพื้นฐานของความรักและจิตใจที่ดี ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะต่อต้านทุกความรุนแรง และวันนี้พื้นที่สยามสแควร์ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นอีกสถานที่ ที่ร่วมบ่มเพราะจิตใจที่ดีงามจิตใจที่ไม่อยากเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทย"