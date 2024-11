เปิดประชุม APCS 2024 มุ่งส่งต่อความเข้าใจ “เคมเซ็กส์ - เอชไอวี" สร้างชุมชนเข้มแข็ง

เป็นครั้งแรกที่การประชุมได้ย้ายสถานที่จัดงานจากไทเปมายังกรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อความเข้าใจเกี่ยวกับความรื่นรมย์และผลกระทบจากการใช้สารเสพติดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ หรือ “เคมเซ็กส์ (Chemsex)” ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการดูแลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง การประชุมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 6 และจัดขึ้นโดยสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI ประเทศไทย), มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING ประเทศไทย), มหาวิทยาลัยมาลายา (มาเลเซีย) และ HIV Education and Research Taiwan (HEArT ไต้หวัน) ภายใต้หัวข้อซึ่งการประชุมนี้ได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการรวมหลายภาคส่วนเพื่อร่วมหารือประเด็นที่ซับซ้อนของเคมเซ็กส์ในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า 300 คนนับตั้งแต่ปี 2019 การประชุม APCS ได้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คำนึงถึงความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรภาคประชาสังคม นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สนับสนุน และองค์กรทางวิชาการต่างๆ เพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเอชไอวี สุขภาพจิต และการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ในปีนี้ หัวข้อการอภิปรายจะเน้นที่การป้องกันเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การพัฒนาสุขภาพจิต กระบวนการต่างๆ ในการลดอันตรายที่อิงจากงานวิจัยและเคารพสิทธิ์ของบุคคล รวมทั้งนโยบายสุขภาพที่มีการปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก“เป้าหมายหลักของ APCS คือการเสริมสร้างพลังและขับเคลื่อนให้ผู้นำในชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรต่างๆ อย่างไร้พรมแดน”กล่าว “เรามุ่งเน้นในการให้พื้นที่กับโครงการและแนวคิดต่างๆ ที่เคารพในความแตกต่างทั้งทางสภาพสังคมและทางนโยบายในระดับภูมิภาค เพื่อลดผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพได้”ไฮไลท์สำคัญของการประชุมในปีนี้คือการเปิดตัวที่สนับสนุนบทบาทอันสำคัญขององค์กรชุมชนที่ทำงานเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดประกอบการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันเอชไอวี และการดูแลสุขภาพในระดับชุมชน โครงการนี้จึงสนับสนุนและส่งเสริมเสียงของผู้ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเคมเซ็กส์และเอชไอวีนักวิชาการชุมชนด้านเอชไอวี ที่ส่งบทคัดย่อและได้รับการคัดเลือกจากจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม APCS 2024 เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดกับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมวงการที่มีเป้าหมายเดียวกัน โดยโครงการสำคัญที่ถูกนำเสนอในการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่“High, Fun, and Safe: A Community-Centered HIV and Harm Reduction Intervention for the MSM Chemsex Community in Vietnam” โดย Phung Ba Thanh จาก Lighthouse organization ประเทศเวียดนาม การนำเสนอนี้มุ่งเน้นแนวทางในการลดอันตรายและการป้องกันเอชไอวีที่ปรับให้เข้ากับกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ที่ใช้ใช้สารเสพติดประกอบการมีเพศสัมพันธ์“Walking on Eggshells: Experiences and Perceptions Towards Accessing HIV Services Among Filipino MSM Engaged in Chemsex during the Philippines’ War on Drugs” โดย Rodenie Arnaiz Olete และ Kate Leyritana โปสเตอร์นี้นำเสนอถึงความท้าทายที่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM) ที่ใช้สารเสพติดขณะมีเพศสัมพันธ์ในฟิลิปปินส์ที่ต้องเผชิญในการเข้าถึงบริการเอชไอวี ท่ามกลางการตีตราทางสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหานี้“Successes and Challenges in Piloting Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment (SBIRT) Services for Sexualized Drug Users Among Young Key Populations in Yangon, Myanmar” โดย by Myo Myat Aung และทีมงานวิจัยในเมียนมาร์ การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ความรู้นี้เน้นการสนับสนุนจากเพื่อนในชุมชนและกลยุทธ์การลดอันตรายสำหรับเยาวชนในย่างกุ้ง“องค์กรชุมชนถือเป็นด่านหน้าในการป้องกันเอชไอวีและลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดประกอบการมีเพศสัมพันธ์”กล่าว “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เปิดตัวโครงการ Gilead HIV Community Scholars Program เพื่อชื่นชมและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชนที่เป็นพันธมิตรของเรา และเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าร่วมการประชุม APCS เราหวังว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และได้รับแรงบันดาลใจจากกันและกัน”การประชุม APCS 2024 จัดขึ้นต่อเนื่องวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน ณ ห้องเบญจศิริบอลรูม 1-3 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 โดยมุ่งเน้นการอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยล่าสุด ข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเคมเซ็กส์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทั้งนี้ การประชุม Asia Pacific Chemsex Symposium (APCS) เป็นงานประชุมประจำปีที่มุ่งเน้นการสร้างการสนทนาที่มีความหมาย การแบ่งปันข้อมูลที่มีคุณค่า และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับความท้าทายที่ซับซ้อนและมีนัยทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเกี่ยวกับเคมเซ็กส์ เรามุ่งเน้นการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายหลัก การป้องกันเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาพจิต และการลดอันตราย ร่วมกับพันธมิตรของเรา ได้แก่ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI ประเทศไทย), มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING ประเทศไทย), มหาวิทยาลัยมาลายา (มาเลเซีย) และ HIV Education and Research Taiwan (HEArT ไต้หวัน)สำหรับ Gilead HIV Community Scholars Program มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่องค์กรชุมชน ที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีและการสื่อสารการลดอันตราย โดยการมอบทุนให้แก่นักวิชาการชุมชนที่ได้รับเลือก โครงการนี้เน้นบทบาทสำคัญขององค์กรเหล่านี้ในการรับมือกับความซับซ้อนของการจัดบริการเอชไอวี โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลัก นักวิชาการจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Chemsex Symposium เพื่อนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และสร้างความร่วมมือกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการดูแลและสนับสนุนบริการด้านเอชไอวีในชุมชนของตน