MQDC ร่วมเวทีเสวนาผู้นำทางความคิดระดับโลก “Building a Mindfulness City” ในงาน Bhutan Innovation Forum

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เสด็จร่วมงาน Bhutan Innovation Forum เปิดเวทีแห่งความคิดระดับโลก นำเสนอแนวคิดด้านความยั่งยืน วิถีแห่งสติ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2567โดยในวันแรก รศ.ดร.สิงห์ ในฐานะตัวแทนจากทีม MQDC ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแผนโครงการเมืองเศรษฐกิจพิเศษ “Gelephu Mindfulness City (GMC) - เกเลฟู เมืองต้นแบบจากวิถีแห่งสติ” ที่นำแนวคิดเรื่องการดำรงชีวิตอย่างมีสติตระหนักรู้และใส่ใจมาเป็นหลักในการดำเนินงานในทุกๆ มิติเป็นแห่งแรกของโลก ได้รับเกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “Building a Mindfulness City” แนวคิดในการพัฒนาและโอกาสของโครงการ GMC ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของภูฏานครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,500 ตารางกิโลเมตรโครงการ GMC นี้จะถูกพัฒนาให้กลายเป็นนิยามใหม่ของเมืองต้นแบบในศตวรรษที่ 21 ที่ผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูฏานเข้ากับความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงการ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโครงการ Gelephu Mindfulness City โดยผ่านเน้นการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และนำหลักการดำรงชีวิตอย่างมีสติไปใช้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ หรือการอยู่ร่วมกันในสังคมนอกจากนี้ คณะทำงานของ MQDC ได้แก่ Nebula, RISC และ Brandeation Lab ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมพัฒนาโครงการ GMC ตั้งแต่การบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองในทุกๆ มิติ ให้ตอบโจทย์ City of Mindful Prosperity อีกด้วย จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกชีวิต ตาม Core Value ของ MQDC “For All Well-Being"การเสวนานี้ดำเนินรายการโดย Ms. Lauren Chung CEO ของ Teneo (Asia-Pacific Strategy & Communications) และยังมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เช่น Mr. Bjarke Ingels (ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ BIG), Mr. Joi Ito (ประธานสถาบันเทคโนโลยีชิบะ), Mr. Eugene Gan (ซีอีโอของ Changi Airports International) และ Ms. Giulia Frittoli (ผู้บริหารของ BIG) มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายในการสร้างเมืองที่บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นทั้งนี้ โครงการ GMC จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูฏานให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย GMC จะไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่พักอาศัย แต่จะเป็นสัญลักษณ์ของอนาคตที่ชาวภูฏานจะดำรงชีวิตร่วมกับธรรมชาติ นำวิถีแห่งสติและการตระหนักรู้มาเป็นหลักในการสร้างศักยภาพ ต่อยอดความสามารถ และมุ่งมั่นพัฒนาให้กลายเป็นเมืองต้นแบบที่ยั่งยืนของโลกในทุกมิติอย่างแท้จริงงาน Bhutan Innovation Forum ครั้งนี้ยังมีผู้นำทางความคิดในหลากหลายสาขาเข้าร่วมเสวนา เช่น-Joseph E. Stiglitz, Nobel Laureate in Economics- Andrew M. Spence, Nobel Laureate in Economics- Evan Spiegel, Co-Founder & CEO of Snap Inc.- Anil Ambani, Chairman of Reliance Groupรับชมบรรยายและเสวนาย้อนหลังของ Bhutan Innovation Forum ได้ที่DAY1: https://www.youtube.com/watch?v=M1RvVxMXut0 (ดร.สิงห์ เริ่มเสวนาช่วงเวลา 3.27.40 เป็นต้นไป)DAY2: https://www.youtube.com/watch?v=7r5SeAC8hAU DAY 3: https://www.youtube.com/watch?v=8kbYKMKJRv4