บริทาเนีย ผนึกนิปปอนเพนต์ พัฒนาบ้าน "ลดคาร์บอน” ยกระดับคุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม

บริทาเนีย ร่วมมือ นิปปอนเพนต์ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมยืนหยัดสร้างสังคมน่าอยู่และโลกยั่งยืน ด้วยบ้านลดคาร์บอน ที่ทาด้วยสีนวัตกรรมคุณภาพสูง ลิขสิทธิ์เฉพาะจากนิปปอนเพนต์ NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC มาใช้ในโครงการบ้านบริทาเนียทั้งภายนอกและภายใน ด้วยการดูดซับคาร์บอน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 480,000 ต้น คาดสามารถลดคาร์บอนได้กว่า 4,320,974 kgCO2eq อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน การันตีการรับรอง Carbon Footprint Calculation จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำหรับสินค้าสีน้ำและสีน้ำมันทุกรุ่นที่ใช้ในโครงการของบริทาเนียผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า บริทาเนียพร้อมมุ่งส่งมอบที่อยู่อาศัยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาบ้านลดคาร์บอน ที่ทาด้วยสีคุณภาพสูงจากนิปปอนเพนต์ เป็นการตอกย้ำแนวคิด CRAFT a life you love “ดีที่สุด คือการใช้ชีวิตในแบบที่รัก” บริทาเนีย มีความตระหนักรู้ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการตกแต่ง ไปจนส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า ผ่านความร่วมมือกับนิปปอนเพนต์ ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงจากนิปปอนเพนต์ ที่สามารถลดคาร์บอนได้กว่า 4,320,974 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 480,000 ต้นโดยครั้งนี้ ได้เลือกใช้สีคุณภาพ NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC รักษ์โลก ลดคาร์บอน สำหรับทาทั้งภายนอกและภายใน ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นหนทางสู่การปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มการกักเก็บน้ำ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการอยู่อาศัย เพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ไปสู่การเติบโตและครองใจลูกค้าอย่างยั่งยืน”ด้านผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีนิปปอนเพนต์ในประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า นิปปอนเพนต์ มุ่งตอกย้ำแนวคิดส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่ Net Zero และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีที่ส่งเสริมการรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนโลกให้น่าอยู่ พร้อมเดินหน้าเพิ่มพูนความสุขของคนไทย และพร้อมสนับสนุนประสบการณ์การใช้ชีวิต ต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ความร่วมมือกับ บริทาเนีย ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการร่วมเดินหน้าสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Future) ต่อไป“ที่ผ่านมานิปปอนเพนต์ ได้ร่วมมือกับบริทาเนีย ในการเลือกใช้สีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพมาโดยตลอด ล่าสุด เรามีสีคุณภาพสูง นวัตกรรมสุดล้ำ NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC ที่มาพร้อม Acrylic Nano Technology เอกสิทธิ์เฉพาะจากญี่ปุ่น มาใช้ในโครงการบ้านบริทาเนีย นอกจากมอบสีสวยสดใสยาวนานแล้ว ยังมีนวัตกรรมรักษ์โลก ช่วยลดคาร์บอน สีทาภายนอก มาพร้อมคุณสมบัติสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์สูงถึง 90% ลดโลกร้อน ประหยัดพลังงาน ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ คราบด่างและคราบเกลือ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่ทำร้ายฟิล์มสี ปล่อยคาร์บอนต่ำ และคุณสมบัติเพื่อสุขภาพในสีทาภายใน ที่ช่วยกำจัดและยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัส เชื้อไข้หวัดใหญ่ และแบคทีเรียบนผนังด้วยเทคโนโลยี Silver-Ion ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ที่สำคัญปลอดภัย เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงแนวทางขององค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไปด้วยกัน”สำหรับบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เป็นผู้พัฒนาบ้านจัดสรรภายใต้คอนเซปต์ CRAFT a life you love ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก พัฒนาทั้งบ้านเดี่ยว บ้านซีรีส์ใหม่ ทาวน์โฮม ครอบคลุมผู้บริโภคทุกเซ็กเมนท์ ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ 1.เบลกราเวีย (Belgravia) บ้านเดี่ยวลักชัวรี ระดับราคา 20-50 ล้านบาท 2.แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania) บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับ High-End ราคา 8-20 ล้านบาท 3.บริทาเนีย (Britania) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับ Mid-end ราคา 4-8 ล้านบาท และ 4.ไบรตัน (Brighton) บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับเริ่มต้น (Entry) ราคา 2.5-4 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2566 พัฒนาโครงการมาแล้วทั้งสิ้น 37 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการสะสม 47,256 ล้านบาท