ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ ตอกย้ำนโยบายลดพลาสติก จัด 7 Kids Club Camp เปิดบ้านชวนน้องรักษ์โลก

พร้อมจัดเต็มกิจกรรมสนุก ๆ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชวนเด็ก ๆ รักษ์โลกไปกับ 7 ฐานจากเหล่า อินฟลูเอนเซอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และสื่อมวลชน อาทิ ก้องกรีนกรีน, ลุงซาเล้งกับขยะที่หาย, Today, Precious Plastic BKK, Less Plastic Ableภายในงานเด็ก ๆ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พี่ๆ พนักงานซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ณ ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรีสำหรับกิจกรรม 7 Kids Club Camp เปิดบ้านชวนน้องรักษ์โลก “ลดพลาสติก” 7 ฐานสุดเอ็กซ์คลูซีฟประกอบด้วย1. ฐาน Waste War: บอร์ดเกมที่จะทำให้การแยกขยะเป็นเรื่องที่สนุก และเข้าใจง่าย สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของประเภทขยะ ผลกระทบ และวิธีการจัดการอย่างถูกต้อง โดย Kong Green Green คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายรักษ์โลก ที่ให้ความรู้และรณรงค์เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม2. ฐาน กระถางต้นไม้ กับ ขยะที่หายไป: เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นกระฐานต้นไม้สุดกรีน โดย ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป Influencer สายสิ่งแวดล้อม ตัวท็อปด้านการคัดแยกและจัดการปัญหาขยะ ซึ่งได้ให้เด็ก ๆ ออกแบบกระถางต้นไม้สุดล้ำจากขยะ single-used Plastic อาทิ ขวดน้ำ แก้วน้ำ หลอด ฝาขวด ถุงพลาสติก ฯลฯ เพื่อนำไปปลูกต้นไม้ได้จริง3. ฐาน โลกของเราจะเป็นอย่างไรถ้า...By Today สื่อที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง Experian ให้น้อง ๆ ผ่านการยื่นมือเข้าถังจำลองที่อุณหภูมิต่างกันไป เช่น ยุคน้ำแข็งจะมีความเย็น ยุคก่อนอุตสาหกรรมจะมีความอุ่น ยุคอุตสาหกรรมจะมีความร้อน และ สร้าง Creative ด้วยการทำภาพจากกระดาษแข็งและเศษกระดาษมาสร้างเป็นยุคต่าง ๆ ที่น้อง ๆ จับได้4. ฐาน Key Chain Limited Edition : ร้อยพวงกุญแจ 7 Go Green รีไซเคิลจากฝาขวดพลาสติก โดย Precious Plastic BKK: NGO รุ่นใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้ น้อง ๆ ต้องนำฝาขวดน้ำมาแปรรูปเป็นวัสดุเพื่อใช้ประโยชน์กับชุมชน เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นลูกปัดหลากสี หลากสไตล์ เพื่อนำมาร้อยเป็นพวงกุญแจสุดเก๋ชิ้นเดียวในโลก ที่ให้น้อง ๆ ได้ออกแบบตามจินตนาการ ผสานงาน DIY กับกิจกรรมรักษ์โลก5. ฐาน Rethink แปลงร่างถุงพลาสติก เป็นปกสมุดจดบันทึก โดย Less plastic able : ร้านค้าและคอมมูนิตี้ ของคนที่สนใจการลดขยะพลาสติก ให้น้อง ๆ ได้สร้างผลงานศิลปะชิ้นเอกจากถุงพลาสติกใช้แล้ว เปลี่ยนเป็นปกสมุดสเก็ตช์สุดปังที่สามารถสร้างสรรค์และออกแบบไอเดียได้ตามใจชอบด้วยมือตัวเอง6. ฐาน 7 KIDS CLUB สวมบทบาทเป็นพนักงานเซเว่นฯ รักษ์โลก ตัวจิ๋ว สนุกกับการสวมบทบาทเป็นพนักงานเซเว่นฯ ได้สนุกพร้อมกับเรียนรู้วิธีรักษ์โลกง่ายๆ อาทิ ชวนลูกค้าลด single-use plastic พกถุงผ้าแทนถุงพลาสติก พกแก้วน้ำส่วนตัว พกช้อนส้อมหลอด และกิจกรรมระบายสีออกแบบถุงผ้าสุดสร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง7. ฐาน 7 ART : สร้างสรรค์พัดจากดินเบาและลังกระดาษรีไซเคิล ให้น้อง ๆ ออกแบบพัดจิ๋ว จากลังกระดาษรีไซเคิล และ ตกแต่งด้วยดินเบาหลากหลายสี พร้อมสร้างความสนุกด้วยไฟแบล็คไลท์นอกจากนี้ตลอดทั้งงาน ได้สร้างบรรยากาศให้น้อง ๆ ได้ตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ผ่านอาหารกลางวัน: มื้อนี้ Zero Waste โดยใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือก เช่น กล่องกาบหมาก กล่องเยื่อธรรมชาติ รวมถึงการคัดแยกขยะ เพื่อจัดการสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ผ่านจุดคัดแยกขยะภายในงานสำหรับโครงการ “ซีพี ออลล์ เปิดบ้านชวนน้องตะลุย 7 Kids Club” เป็นหนึ่งในนโยบายสร้างชุมชนอุ่นใจ 7 -Eleven เคียงคู่ชุมชน โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกๆ เดือน ตลอดทั้งปี และกิจกรรม 7 Kids Club Camp ในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เด็กๆ ระดับอนุบาลถึงประถมต้น ที่สนใจได้มาทำกิจกรรม เสริมความสุข สนุก และสร้างแรงบันดาลใจ ไปกับพี่ๆ ผู้บริหาร พนักงาน ซีพี ออลล์ และเซเว่นฯ ที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลน้องๆ ทุกคน อย่างอบอุ่น