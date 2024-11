คาโอ จับมือกรุงเทพมหานคร ส่งมอบต้นไม้ 1,000 ต้น เพิ่มปอดให้ชาวกรุง ผ่านกิจกรรม Let's Plant the Future

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบรอบ 60 ปี ด้วยการจัดกิจกรรม “Let’s Plant the Future” มอบต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นแก่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ของกรุงเทพมหานคร พร้อมพนักงานจิตอาสากว่า 60 คนร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนเบญจกิติ โดยได้รับเกียรติจากท่านมาซาโตะ โอตากะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโยชิฮิโระ ฮาเซเบะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมงานและร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างกำแพงกรองฝุ่นในเขตชุมชนเมืองเพราะสังคมที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่คาโอมุ่งสร้างสรรค์มาโดยตลอด และไม่เพียงเฉพาะผ่านผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ แต่ยังสนับสนุนกิจกรรมของทั้งชุมชนและเยาวชนให้กลายเป็นพลังสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เราเชื่ออย่างยิ่งว่าเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม โดยถ่ายทอดเจตนารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาโอ ได้จัดโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเยาวชนฯ มากว่า 15 ปี และเราได้เห็นถึงเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่ต้องการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกใบนี้ กิจกรรม “Let’s Plant the Future” จึงเป็นการนำความปรารถนาของเด็ก ๆ ที่จินตนาการถ่ายทอดมาในภาพวาด นำมาเปลี่ยนเป็นการลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมครั้งนี้ คาโอได้จัดทีมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมปลูกต้นไม้กว่า 60 ต้น และได้มอบต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในสวนสาธารณะ ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ของคาโอที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างโลกที่สะอาดและสมบูรณ์ อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานจากโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมฯ ที่จัดขึ้นโดยคาโอ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ต้องเริ่มจากการร่วมมือกันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาดูแลธรรมชาติอย่างแท้จริงกิจกรรม "Let's Plant the Future" นับเป็นก้าวสำคัญของคาโอในการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ด้วยการตอบแทนสังคมไทย ผ่านการสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแก่ประเทศไทยและโลกใบนี้