จุฬาฯ ผนึกกรม Climate Change - เอกชน ผุด “TOP Green Executive Program” สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงด้าน Sustainability

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ UN Global Compact Network Thailand จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรโดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นารีรัตน์ พันธ์มณี ผู้แทนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อมรเทพ ทวีพานิชย์ ผู้แทนประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย อดุล ขาวละออ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.ธนัยพร กฤชิติธำรง Executive Director, UN Global Compact Network Thailand ร่วมแถลงข่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาฯปัจจุบันโลกของเราอยู่ในสภาวะ “โลกเดือด” หรือ Global Boiling การที่ประเทศไทยจะเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ Green Transition เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ประเทศไทยยังต้องการผู้นำที่มีความเข้าใจในด้านความยั่งยืนและสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาอย่างตอบโจทย์ทุกภาคส่วนการมีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำด้านความยั่งยืนให้กับประเทศจึงเป็นโจทย์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี CU Envi Enterprise และ Degree Plus ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ UN Global Compact Network Thailand พัฒนาหลักสูตรอบรม “TOP Green” หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองไกลกว่าความยั่งยืนกล่าวว่า “สำหรับจุฬาฯ เรื่อง Sustainability ไม่ใช่เรื่องใหม่หลายเรื่องเริ่มจากในมหาวิทยาลัย เช่น ปัจจุบันการสร้างหรือปรับปรุงอาคาร จุฬาฯ ให้ความสำคัญกับ Green Building Design Standards หรือโครงการ Chula Zero Waste สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกในจุฬาฯ ลงได้ถึงกว่าร้อยละ 90 เมื่อมองในภาพใหญ่ของประเทศ จุฬาฯ ตระหนักดีว่ามีความท้าทายอีกมากในการสร้าง Sustainable Growth มีโจทย์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทั้ง 5 องค์กรพันธมิตรชั้นนำที่มาเป็นเจ้าภาพร่วมในหลักสูตร TOP Green เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำอย่างยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป”ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวเสริมว่า “ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกองค์กร ผู้นำแต่ละองค์กรต้องร่วมกันสร้างพลังและเรียนรู้ไปด้วยกัน หลักสูตรนี้จึงเป็นศูนย์รวมของผู้บริหารระดับสูงที่มาเรียนรู้จากวิทยากรชั้นนำ โดยไม่ได้มุ่งที่ความยั่งยืนในระยะสั้น แต่เป็นการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจุฬาฯ ในการพัฒนาสังคมระยะยาวอย่างยั่งยืน เมื่อมีปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม จุฬาฯ มีบทบาทในการให้คำตอบ จึงขอเชิญชวนผู้นำองค์กรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนี้ซึ่งมีความพิเศษคือเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ที่รวมพลังผู้นำที่สร้างผลกระทบทางด้านความยั่งยืนให้ประเทศไทยในวงกว้าง โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 พันธมิตรที่ร่วมกันสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคมสู่ความยั่งยืน”กล่าวว่า “การออกแบบหลักสูตรร่วมกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้สามารถออกแบบหลักสูตรได้ ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน ทำให้หลักสูตร TOP Green เป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองไกลกว่าความยั่งยืนอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ กรรมการและผู้บริหารระดับ C-Level ของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐที่ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศหรือกำกับดูแลด้านที่เกี่ยวข้อง”กล่าวว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน ทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการวางแผนควบคุมและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนให้เข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ หลักสูตรนี้จะช่วยถ่ายทอดความรู้สู่มิติต่างๆ ของสังคมให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”ให้ความเห็นว่า “ในภาคการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว พร้อมที่จะปรับตัว โดยมีคีย์เวิร์ด 3 คำที่ให้ความสำคัญ คือ การเชื่อมโยง (Connect) ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) และความยั่งยืน (Sustainable) หากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาร่วมมือกันเป็น Ecosystem ที่แข็งแกร่ง จะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว”กล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรมไทยยังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัว ดังนั้นสภาอุตสาหกรรมจึงได้จัดตั้งสถาบันการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยการขับเคลื่อนด้วยแนวคิด 4 Go ซึ่งประกอบไปด้วย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Go Digital) นวัตกรรม (Go Innovation) ความเป็นสากล (Go Global) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Go Green) เพื่อให้เราก้าวไปในทิศทางที่มั่นคงและมีความก้าวหน้า”กล่าวว่า “เราคาดหวังให้วงการวิชาการและภาคธุรกิจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ผสมผสานแนวคิดจากหลากหลายศาสตร์มาร่วมเป็นหลักสูตรเดียวที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อให้สามารถมองภาพรวมในระยะยาวได้ ธุรกิจแบบใดที่จะสามารถตอบโจทย์และอยู่รอดได้ในอนาคตนั้นเป็นคำถามสำคัญที่จะได้รับคำตอบจากหลักสูตรนี้”