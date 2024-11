ม.นเรศวร- สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย ร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าทางสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand) นำโดย ดร.กฤษณะ ธีรพลพิพัฒ รองประธานกรรมการสมาคมฯ, ดร.สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ และ ดร.ณัฐวุฒิ สุขโสมนัส ที่ปรึกษาสมาคมฯ ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมปณิธานและหลักการสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value Principle)โดยทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประเมินคุณค่าทางสังคม (Social Value Accelerator) ใน 4 ประการ ได้แก่📍Social Value Professional Development ซึ่งพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลลัพธ์สังคม การรับรองผู้ประเมินและผู้สอนการประเมินมูลค่าทางสังคมตามมาตรฐานสากล Social Value Principle, Impact Management Project และ SDGs Impact Standard📍Assurance Standard เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือและตรวจรับรองรายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI Report)📍Academic Forum & Partnership เพื่อส่งเสริมงานการพัฒนาเผยแพร่ งานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งเครือข่ายภายในระดับประเทศและระดับสากล📍Impact Data Portal เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์สังคมระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเร่งขยายผลสู่วงกว้าง