ยูนิลีเวอร์ หนุนวาสลีน - สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน

• ตอกย้ำภารกิจของวาสลีน: แบรนด์ที่ยืดหยัดเพื่อสุขภาพผิวที่ดีสำหรับทุกคน ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปที่มุ่งให้ความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธีแก่เจ้าหน้าที่หญิงข้ามเพศของสมาคมฯ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดวิธีดูแลรักษาผิวให้กับผู้หญิงข้ามเพศที่มีปัญหาผิวจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกวิธี• ถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน: เกี่ยวกับสภาพผิว เทคนิคการดูแลผิวอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ปัญหาผิวพรรณที่พบบ่อยในกลุ่มหญิงข้ามเพศที่อยู่ระหว่างกระบวนการใช้ฮอร์โมน พร้อมทั้งการแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ตอบโจทย์กับปัญหาผิวของกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ• สานต่อความร่วมมือ: ระหว่างวาสลีนและสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมผ่านกิจกรรมมากมายอย่างต่อเนื่องยูนิลีเวอร์ ผู้นำตลาด FMCG ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ผ่าน “วาสลีน” แบรนด์ที่ยืดหยัดเพื่อสุขภาพผิวที่ดีสำหรับทุกคน เพราะผิวของทุกคนสำคัญ (No skin ever goes unseen) ล่าสุดเดินหน้าความร่วมมือกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเวิร์กชอปให้ความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธี แก่เจ้าหน้าที่หญิงข้ามเพศ ที่ให้บริการในคลินิกของสมาคมฯ ชูจุดยืนของภาคธุรกิจที่มุ่งขับเคลื่อนสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาวะร่วมกับภาคประชาสังคม และสานต่อความร่วมมือระหว่างวาสลีนกับสมาคมฯ ภายหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาของ "วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น" นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลผิวให้กับผู้หญิงข้ามเพศโดยเฉพาะ ซึ่งคว้ารางวัล Grand Prix ในหมวดหมู่ Glass: The Lion for Change จาก Cannes Lion ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศแบบองค์รวมกิจกรรมเวิร์กชอปในครั้งนี้ริเริ่มและจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างวาสลีนและสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับในสังคม โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของกลุ่ม LGBTQ+ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหญิงข้ามเพศ พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มหญิงข้ามเพศที่อาจเผชิญปัญหาผิวพรรณจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ตลอดจนสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นอย่างอิสระ ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการเลือกปฏิบัติ นำไปสู่การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการสนับสนุนซึ่งกันและกันกล่าวว่า “วาสลีนเชื่อว่าผิวของทุกคนสำคัญ เราต้องการดูแลผิวของทุกคนให้มีสุขภาพดีเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของวาสลีน เรามองเห็น Pain Point ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน อาทิ ผิวแห้งกร้าน บอบบาง และหมองคล้ำ ในระดับที่มากกว่าปกติซึ่งยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดในตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางดังกล่าว เราจึงคิดค้นและพัฒนา “วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น” สำหรับผู้หญิงข้ามเพศโดยเฉพาะ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง วาสลีนจึงร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งฯ พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ทั้งยังมีความแข็งแกร่งและมีเครือข่ายของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่กว้างขวาง จึงมีศักยภาพพร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผิวและการใช้ผลิตภัณฑ์ "วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น" อีกด้วย”ภายในกิจกรรมเวิร์กชอปได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวาสลีน ประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพผิว ปัญหาผิวพรรณที่พบบ่อยในกลุ่มหญิงข้ามเพศที่อยู่ระหว่างกระบวนการใช้ฮอร์โมน เช่น ผิวแห้งและลอก จากการที่ร่างกายผลิตน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผิวขาดความชุ่มชื้นและเกิดอาการแห้งตึงหรือระคายเคือง[1] หรือปัญหาผิวอ่อนแอซึ่งส่งผลต่อการระคายเคืองกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือแสงแดดได้ง่ายขึ้น[2] นอกจากนั้น ฮอร์โมนเอสโตรเจนยังกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวมากขึ้น ทำให้ผิวเกิดจุดด่างดำหรือฝ้ากระได้ง่าย เมื่อสัมผัสกับแสงแดด เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวาสลีน ประเทศไทย ยังได้ให้คำแนะนำแนวทางการดูแลผิวพรรณเฉพาะของหญิงข้ามเพศหลังการได้รับฮอร์โมน ไม่ว่าจะเป็น การรักษาความชุ่มชื้นของผิวโดยใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีสารให้ความชุ่มชื้น เช่น ไฮยาลูโรนิคแอซิด (Hyaluronic Acid) หรือกลีเซอรีน (Glycerin) การปกป้องผิวจากแสงแดดโดยใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงเพื่อปกป้องผิวจากรังสี UV การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวที่เปลี่ยนไป การหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่อาจทำให้ผิวระคายเคือง เช่น แอลกอฮอล์ รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนต่อผิว ซึ่งผลิตภัณฑ์ "วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น" ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกว่าสามารถปรับสมดุลและเสริมสร้างผิวของหญิงข้ามเพศให้แข็งแรงขึ้นพร้อมกับปรับสภาพผิวให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ประกอบด้วย• เทคโนโลยี Gluta-Ceramide เพื่อซ่อมแซมเกราะป้องกันผิวที่อ่อนแอ• กรดไฮยาลูโรนิก 4D ที่ซึมลึกเข้าสู่ผิวเพื่อให้ความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่• ไนอะซินาไมด์ 3% ที่ช่วยป้องกันการเกิดจุดด่างดำซ้ำ• ไอโซฟลาโวน เพื่อช่วยเสริมการเปลี่ยนแปลงผิวให้มีสุขภาพดีซีซ่า ฤทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนและความยั่งยืน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “กิจกรรมเวิร์กชอปครั้งนี้จากวาสลีนเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่หญิงข้ามเพศซึ่งปฏิบัติงานในคลินิกของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้รับข้อมูลและความรู้พื้นฐานสำหรับนำไปให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หญิงข้ามเพศที่อยู่ระหว่างการใช้ฮอร์โมนและประสบปัญหาผิวพรรณ โดยเฉพาะวิธีการดูแลผิวพรรณระหว่างการใช้ฮอร์โมน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยเนื่องจากร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้มารับบริการขอคำปรึกษาในการตรวจวัดระดับค่าฮอร์โมนจำนวน 358 ราย[3] ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและการยอมรับตนเองของผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นกลุ่มหญิงข้ามเพศที่อาจเผชิญแรงกดดันจากสังคม การสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำระดับสากลอย่างวาสลีน ยิ่งช่วยเติมเต็มความรู้สึกถึงการเป็นที่ยอมรับและการสนับสนุนจากสังคมในวงกว้างได้เป็นอย่างดี”นอกจากนี้ วาสลีนยังได้สนับสนุนสมาคมฟ้าสีรุ้งฯ ในการแจกผลิตภัณฑ์ “วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น” แก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งทุกสาขา และมีแผนขยายความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมและสร้างความเข้าใจในประเด็น LGBTQ+ อย่างรอบด้านในระดับภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานของสมาคมฯ ทั้ง 11 จังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนั้น สมาคมฯ ยังร่วมออกบูธกิจกรรมพิเศษกับวาสลีน พร้อมหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับกลุ่ม LGBTQ+ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นครสวรรค์ สงขลา อุบลราชธานี และชลบุรี