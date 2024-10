บางจากฯ คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติ จากเวที SET Awards 2024

โดยได้รับรางวัลสูงสุด 2 ด้าน คือ ด้านการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence - Best Sustainability Award) และด้านความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ (Business Excellence - Best Investor Relations Award) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2024 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Sustainability Awards of Honor รางวัลเกียรติยศสูงสุดในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต่อเนื่องปีที่ 5 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่เคยได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Best Investor Relations Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ของบางจากฯ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน จากการดำเนินการอย่างโปร่งใส สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ทำให้บางจากฯ สามารถรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาอย่างต่อเนื่องรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจใหม่กลุ่มบริษัทบางจาก เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลโล่ดีเด่น Innovative Company Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรโดยนำนวัตกรรมมาใช้ หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตแบบยกระดับให้กับบริษัท และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และประเทศ โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมในเรื่องระบบนิเวศน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)สำหรับรางวัล SET Awards 2024 ทั้ง 3 รางวัลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการดูแลนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้บางจากฯ ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างมั่นคง มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม