ลอรีอัล ผลักดันนวัตกรรมความงาม จัดแข่งขัน L'Oréal Big Bang Beauty Tech Innovation

โดยสตาร์ทอัพสามรายจากสิงคโปร์และอินเดียได้ชนะการแข่งขันในปีแรก ได้แก่ Creatively Squared (สิงคโปร์), Live2.ai (อินเดีย) และ NeuralGarage (อินเดีย) จะได้ร่วมงานกับลอรีอัล กรุ๊ป ในโครงการนำร่องเชิงพาณิชย์กับหนึ่งใน 37 แบรนด์ระดับโลกในเครือ และโอกาสเข้าถึงตลาด 35 ประเทศทั่วภูมิภาค SAPMENA พร้อมเข้าร่วมโปรแกรมพี่เลี้ยงตลอดหนึ่งปีกับผู้บริหารระดับสูงจากลอรีอัลและพันธมิตรของโครงการกล่าวว่า "เราเชื่อว่าภูมิภาคเอเชียใต้แปซิฟิกใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือมีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม Beauty Tech และกำหนดอนาคตของความงามได้ ภูมิภาคนี้มีระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่มีพลวัตสูง มีผู้บริโภคที่ช่ำชองการใช้เทคโนโลยีมากที่สุดในโลก ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างโอกาสให้กับนวัตกรรมล้ำยุคที่จะยกระดับประสบการณ์ความงามของผู้บริโภค ในการเปิดตัวโครงการ Big Bang Beauty Tech Innovation Program ครั้งแรกนี้ เราได้เห็นแนวคิดที่มีศักยภาพอย่างเหลือเชื่อ และตั้งตารอที่จะร่วมมือกับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลทั้งสามรายเพื่อบ่มเพาะนวัตกรรมสำหรับโลกแห่งความงาม ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เรามุ่งมั่นที่จะเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม Beauty Tech ของเราเพื่อผู้บริโภคใน SAPMENA"สตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน L'Oréal SAPMENA Big Bang Beauty Tech Innovation Program ปี 2567 ได้แก่Creatively Squared (สิงคโปร์): แพลตฟอร์มผลิตเนื้อหาภาพที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถผลิตภาพถ่ายและวิดีโอดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และตรงตามแบรนด์Live2.ai (อินเดีย): แพลตฟอร์ม SaaS ที่นำเสนอโซลูชันวิดีโอแบบอินเทอร์แอกทีฟ โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีวิดีโอที่สามารถซื้อสินค้าได้สำหรับ Connected TV (CTV), เว็บไซต์ และแอพต่างๆ แบรนด์ ช่วยให้ส่วนธุรกิจธุรกิจสามารถสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ชมสามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงภายในเนื้อหาวิดีโอNeuralGarage (อินเดีย): ใช้ Generative AI เพื่อแก้ปัญหาการพากย์เสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติในสื่อบันเทิง ด้วยเทคโนโลยีที่ซิงค์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากของนักแสดงกับเสียงพากย์ สร้างประสบการณ์การรับชมที่เป็นธรรมชาติโดยยังคงรักษาอารมณ์ของเนื้อหาต้นฉบับเหล่าสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมการแข่งขันได้นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายสำคัญในอุตสาหกรรมความงาม โดยมุ่งเน้นไปที่หนึ่งในห้าหัวข้อที่กำหนด หรือมากกว่านั้น ได้แก่ ประสบการณ์ของผู้บริโภค (Consumer Experience), เนื้อหา (Content), สื่อ (Media), พาณิชยกรรมรูปแบบใหม่ (New Commerce) และเทคโนโลยีเพื่อสังคม (Tech for Good) สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมการแข่งขันมีโอกาสได้เชื่อมต่อกับผู้นำด้านการค้าและดิจิทัล รวมถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และพี่เลี้ยง ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทดสอบแนวคิดใหม่ๆ และศักยภาพในการขยายธุรกิจ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากลอรีอัล, เอคเซนเชอร์, กูเกิล, เมตา และ เวรอส เวนเจอร์สกล่าวว่า “เรามีความภูมิใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับลอรีอัลและระบบนิเวศที่กว้างขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค และกำหนดมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมความงาม การได้เห็นผู้เข้าร่วมผลักดันขีดจำกัดด้วยโซลูชั่นที่สร้างสรรค์และกล้าหาญ ซึ่งผสมผสานความเฉลียวฉลาดของมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างราบรื่นนั้น เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง และเป็นการปูทางสำหรับอนาคตของบบิวงตี้เทค ขอแสดงความยินดีกับลอรีอัล ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชนะทุกท่านสำหรับความพยายามและการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยม”จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม เมื่อเร็วๆ Fast Company ได้ยกย่องให้ลอรีอัลติดอันดับ 50 สุดยอดสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมประจำปี 2024 (Top 50 2024 Best Workplaces for Innovators ) และเป็นผู้ชนะในหมวดความงามและแฟชั่น เพื่อเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับ