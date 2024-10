เอ็มเอสดี-อินเตอร์เว็ท มอบเงิน-ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บช่วยเหลือสุนัขจรจัด

เมื่อเร็วๆ นี้(ชื่อการค้าภายใต้บริษัท เมอร์ค แอนด์ คัมปานี อินคอร์ปอเรท เมืองราย์เวย์ มลรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา (NYSE: MRK)) และ(หรือ MSD Animal Health) ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุน 331,156 บาท และผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัข รวม 200 กล่อง เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม MSD Gives Back พร้อมร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ (TMTRD) องค์กรการกุศลที่ทำงานช่วยเหลือสุนัขจรจัดในประเทศไทยทั้งเอ็มเอสดี และอินเตอร์เว็ท มุ่งมั่นที่จะยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมหวังว่าการช่วยเหลือสุนัขจรจัดเหล่านี้ ภายใต้โครงการMSD Gives Backจะช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสอดรับพันธกิจของบริษัทฯที่มุ่งมั่นพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของทั้งคนและสัตว์ต่างๆ ให้สุขภาพดียิ่งขึ้น พร้อมปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ในระยะยาวกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนายานวัตกรรมและวัคซีน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของทุกคน รวมถึงช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมร่วมกับ มูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ (TMTRD) ภายใต้โครงการ MSD Gives Back ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากพนักงานของเรารวม 30 คน ที่เข้าร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือสุนัขจรจัด ถือเป็นการสานต่อพันธกิจอันน่าภาคภูมิใจของเราที่พร้อมที่จะร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นให้กับสุนัขจรจัดเหล่านี้”กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “เราตระหนักดีถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพสัตว์แบบครบวงจร โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา เรายังคงเดินหน้าทำการวิจัยเพื่อพัฒนาและผลิตนวัตกรรมยาสำหรับการป้องกัน รักษาและควบคุมโรคในสัตว์และปศุสัตว์ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ (TMTRD) ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยส่งต่อความช่วยเหลือที่จำเป็น รวมไปถึงการช่วยป้องกันโรคในสุนัขจรจัดได้อย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัข จำนวน 200 กล่อง เพื่อป้องกันและรักษาการติดเห็บหมัด ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของสุนัข พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือสุนัขจรจัดต่อไป”ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ กล่าวว่า “ในนามของมูลนิธิฯ เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด และและบริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของสุนัขจรจัดเหล่านี้ โดยปัจจุบัน เราดูแลสุนัขจรจัดทั้งในศูนย์พักพิงของเราและสุนัขจรจัดตามท้องถนนรวมทั้งสิ้น 1,200 ตัว และมีคลินิกที่ให้การรักษาสุนัขจรจัดที่เจ็บป่วยและบาดเจ็บ รวมถึงบริการด้านวัคซีนต่าง ๆ ซึ่งการสนับสนุนของ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัดในครั้งนี้ ได้ตอบโจทย์ความมุ่งมั่นของเราในการช่วยเหลือสุนัขไร้บ้านในพื้นที่บางแสนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น พร้อมเป็นแรงใจสำคัญที่จะทำให้มูลนิธิของเราก้าวต่อไปได้”