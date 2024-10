‘ณิชา อัษฎาธร’ ผู้บริหารกลุ่มไทยรุ่งเรือง คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพ ปี 2024 จาก มสวท.

โดยกลุ่มไทยรุ่งเรือง เป็นผู้ริเริ่มและยกระดับโครงการทางการเกษตรหลากหลายโครงการซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเกษตรกรรมไทย อาทิ โครงการสร้างรายได้สร้างอาชีพ อย่าง “โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสำคัญอย่าง โครงการ GETS Farming ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการเพาะปลูกอ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยรุ่งเรือง แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับเกษตรกร คู่ค้า และผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกัน โครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืนกล่าวว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างคุณภาพประจำปี 2024 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2024) ในสาขาบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ มสวท. ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจได้ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และมีความพยายามผลักดันโครงการด้านการเกษตรหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการสร้างรายได้สร้างอาชีพ อย่าง “โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่เริ่มต้นขึ้นจากพื้นที่ว่างเปล่าของโรงงาน ประมาณ 3 ไร่ และมีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 9 ท่าน ที่ร่วมกันปลูกผักเพื่อใช้ในครัวเรือน แบ่งปันผู้คนรอบข้าง และจำหน่ายส่วนที่เหลือ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาการทำเกษตร เช่น การจัดการดินและน้ำ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการควบคุมศัตรูพืชแบบชีวภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันขยายไปสู่พื้นที่กว่า 10 ไร่ และวางแผนที่จะขยายเป็น 30 ไร่ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 ท่าน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันทางสังคม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว และได้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่านิยมอันดีให้กับสังคม สร้างนิสัยของการอยู่อย่างพอเพียง และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สังคมประเทศชาติ“การได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีในปีนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการบริหารงานที่มุ่งมั่น ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน อาทิเช่น โครงการ GETS Farming ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มไทยรุ่งเรือง มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพาะปลูกอ้อย มาช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการตัดอ้อยสดแทนการเผาไหม้ที่เคยเป็นปัญหาสำคัญ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกชาวไร่อ้อยเข้าร่วมประมาณ 600 คน และมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในโครงการมากถึง 40,000 ไร่ โดยสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจดีที่ต่อเกษตรกร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพอ้อยได้ดี จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพของกลุ่มไทยรุ่งเรืองมากมาย สำหรับโครงการฯ จะสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับเกษตรกร คู่ค้า และผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน”"เชื่อมั่นว่า การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่อนาคตที่ยั่งยืนของทุกภาคส่วน เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ กลุ่มไทยรุ่งเรือง มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม การศึกษา การวิจัย และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป เพื่อร่วมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทย รางวัลที่ได้รับนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ภาคเอกชนอื่นๆ ได้มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ยั่งยืนต่อไป" นางสาวณิชา กล่าวทิ้งท้าย