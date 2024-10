CP ALL JOB FAIR 2024 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างงาน สร้างอนาคต

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า CP ALL JOB FAIR 2024 ถือเป็น 1 ในนโยบายสร้างงาน ของซีพี ออลล์ ตอบโจทย์เป้าหมายการสร้างงาน สร้างอนาคต ตามปณิธานองค์กร Giving and Sharing มุ่งมั่นเคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ซีพี ออลล์ เปิดรับตำแหน่งงานในหลายสาขาอาชีพ เพิ่มความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นสายสำนักงาน สายสนับสนุน สายร้าน ที่มีร้านเซเว่น อีเลฟเว่นกระจายทั่วประเทศกว่า 15,000 สาขา การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสให้กับทุกๆ คนนางสาวกรณิศ กล่าวสำหรับ CP ALL JOB FAIR 2024 ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่นำเสนอประวัติและผลงานเข้ามาสมัคร พร้อมร่วมสัมภาษณ์งานอย่างคับคั่ง กับตำแหน่งงานที่น่าสนใจในบริษัท ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯซึ่งนโยบายการจ้างงานของซีพี ออลล์ มุ่งเน้นการส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม และความหลากหลายของบุคลากร เพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา พร้อมสร้างการเติบโต มีพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้เรียนรู้การทำงานแบบเถ้าแก่ผ่านการลงมือทำ และมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ สร้างความท้าทายตลอดเวลา ตอบโจทย์คนทำงานทุกไลฟ์สไตล์ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ด้วยพลังทีมที่เป็นหนึ่งเดียวนอกจากนี้ซีพี ออลล์ให้ความสำคัญกับการยกย่องชมเชยคนดีและคนเก่ง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการทำงาน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาใน Social Media มีเคสชื่นชมพนักงาน ซีพี ออลล์ - เซเว่น ทำความดีในมุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็น DNA ที่ฝั่งลึกอยู่ในพนักงานทุกคนหากใครพลาดจากงาน CP ALL JOB FAIR 2024 ผู้ที่สนใจร่วมงานกับ ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ สามารถกดติดตามช่องทางต่างๆ Job CP ALL เพื่อไม่ให้พลาดตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ที่ https://linktr.ee/Job_CPALL