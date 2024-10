"สกินส์ ฟอร์ สกิน” ปี 2 บริจาคผิวหนัง "ยูนิลีเวอร์" ส่งวาสลีน ช่วยเพื่อนมนุษย์

· สานต่อความสำเร็จของปีแรก เดินหน้าโครงการเป็นปีที่ 2 ผ่านความร่วมมือระหว่างยูนิลีเวอร์ สภากาชาดไทย และเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการบริจาคผิวหนัง พร้อมความมุ่งหวังให้ทุกคนมีผิวที่สุขภาพดีและพร้อมออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่· ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านการซื้อวาสลีน เพียว รีแพร์ริ่ง เจลลี่ ขนาด 50 มล.​ชนิดใดก็ได้ วาสลีนจะบริจาค 1 บาทจากทุกกระปุกที่จำหน่ายได้เพื่อสนับสนุนธนาคารผิวหนังแห่งประเทศไทยภายใต้สังกัดสภากาชาดไทยต่อไปยูนิลีเวอร์ ผู้นำตลาด FMCG ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน สานต่อภารกิจการดูแลและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยผ่าน “วาสลีน” แบรนด์ที่ยืดหยัดเพื่อสุขภาพผิวที่ดีสำหรับทุกคน เพราะผิวของทุกคนสำคัญ (Give everybody healthy skin to live life without limits) เดินหน้า “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” เป็นปีที่ 2 ร่วมกับ “สภากาชาดไทย” และ “เซเว่น อีเลฟเว่น” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนังในไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มและคงปริมาณผิวหนังสำรองในธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยให้เพียงพอสำหรับนำมาต่อลมหายใจให้กับผู้ที่ผิวหนังได้รับบาดเจ็บเสียหายอย่างรุนแรง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆ เมื่อซื้อวาสวาสลีน เพียว รีแพร์ริ่ง เจลลี่ ขนาด 50 มล. ทุกๆ กระปุก สูตรใดก็ได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น วาสลีนจะบริจาค 1 บาทให้กับสภากาชาดไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีสุขภาพผิวที่ดีและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับทุกคนกล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนผ่านวิสัยทัศน์ของแบรนด์และโครงการต่างๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ในฐานะที่วาสลีนเป็นแบรนด์ที่ดูแลสุขภาพผิวมายาวนานกว่า 150 ปี และเป็นผู้นำตลาดบำรุงผิวกายของประเทศไทย หนึ่งในความเชื่อของเราคือการมีสุขภาพผิวดีจะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยวาสลีนต้องการเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมในวงกว้างถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการบริจาคผิวหนังในสังคมไทย รวมถึงความสำคัญของธนาคารผิวหนังในสังกัดสภากาชาดไทยที่มีส่วนสำคัญต่อการช่วยชีวิตของผู้คนที่ผิวหนังได้รับบาดเจ็บเสียหาย จึงได้ริเริ่มโครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน เมื่อปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสานต่อความตั้งใจและส่งต่อความปรารถนาดีที่จะมีส่วนช่วยต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง”กล่าวว่า “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน ในปีแรกได้การตอบรับและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคผิวหนังเข้าธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยได้เป็นวงกว้าง ผ่านการผนึกพลังอินฟลูเอนเซอร์ทั้งสายบันเทิง ความงาม ผิวหนัง รวมทั้งสายเกมมิ่ง เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังคนทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริจาคผิวหนังกว่า 215,000 คน รวมถึงการเข้าไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อบริจาคผิวหนังบนเว็บไซต์สภากาชาดไทยกว่า 2,300 ครั้ง นอกจากนั้น ยูนิลีเวอร์และวาสลีนได้บริจาคผลิตภัณฑ์วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ พร้อมเงินสดจากที่ผู้บริโภคได้ร่วมกันสนับสนุนผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ ‘วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ ลิมิเต็ด อิดิชัน’ ทั้งหมดมูลค่ารวม 1,290,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทยอีกด้วยสำหรับปีนี้ วาสลีนยังคงร่วมมือกับพันธมิตรหลักทั้งสภากาชาดไทยและเซเว่น อีเลฟเว่น รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของสภากาชาดไทยให้สามารถดูแลผิวและช่วยชีวิตของผู้คนได้ต่อไป โดยวาสลีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการบริจาคผิวหนังอย่างต่อเนื่อง และต้องการเข้าถึงผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น วาสลีนจึงได้ขยายความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมแคมเปญให้ครบทุกสูตรของวาสลีน เพียว รีแพร์ริ่ง เจลลี่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการมีส่วนร่วมในแคมเปญนี้”ยูนิลีเวอร์ และ วาสลีน ขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมที่ผู้ได้รับบาดเจ็บทางผิวหนังอย่างรุนแรงทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผ่านโครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน เพียงซื้อผลิตภัณฑ์วาสลีน เพียว รีแพร์ริ่ง เจลลี่ ขนาด 50 มล. ชนิดใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2567 - 23 มกราคม 2568 เพื่อร่วมบริจาค 1 บาทจากทุกกระปุกสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ของสภากาชาดไทย