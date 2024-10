นิเทศ จุฬาฯ ผลักดันคนรุ่นใหม่เพิ่มทักษะการผลิตภาพยนตร์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจด้วยซอฟท์พาวเวอร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ บริษัท ซียู นิเทด เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จัดงานแถลงข่าวเมื่อ 15 ตุลาคม 2567 ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ โดยมี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ตัวแทนคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์สาขาภาพยนตร์และซีรีส์ กล่าวรายงาน ประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ ให้มุมมองที่น่าสนใจแก่นักเรียนที่ร่วมโครงการกล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างแรงงานที่มีทักษะสูง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ผ่านการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องและการผลิตภาพยนตร์สำหรับผู้เข้าร่วมทุกระดับ โดยมุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมมากกว่าความรู้พื้นฐาน เพราะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาเป็นวิทยากรอบรมเพิ่มพูนทักษะอีกด้วยได้แสดงมุมมองที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการว่า สำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ไม่เพียงจะได้ทักษะด้านภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ดึงดูดความสนใจจากต่างชาติและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ซึ่งสิ่งสำคัญคือควรมีการสร้างแบรนด์และนำเสนอตัวตนของตนเอง ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร โครงการนี้จึงออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตพวกเขาอาจเติบโตขึ้นในวงการภาพยนตร์ภายใต้การสนับสนุนและชี้แนะแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากโครงการนี้กิจกรรมต่างๆ ในโครงการมีดังนี้ประกอบด้วย1. หลักสูตรต้นแบบวิชาการกำกับการแสดงเบื้องต้น 101/2567 (Basic Acting Direction 101/2024 :Prototype Curriculum)2. หลักสูตรต้นแบบการวิชาสื่อสารวิสัยทัศน์เบื้องต้น 101/2567 (Basic Visualization for Director101/2024 : Prototype Curriculum)3. หลักสูตรต้นแบบวิชาการเบรคดาวน์และจัดตารางการถ่ายทำ ปรับปรุง 2567 (Breakdown andScheduling (Update 2024) : Prototype Curriculum)4. หลักสูตรต้นแบบการวางแผนและบริหารงบประมาณการผลิต ปรับปรุง 2567 (Movie ProductionBudgeting (Update 2024) : Prototype Curriculum)5. หลักสูตรต้นแบบการจัดองค์ประกอบภาพและมุมกล้องที่สื่อความหมายเบื้องต้น 101/2567 (BasicCinematography Directing 101/2024 : Prototype Curriculum )1. การกำกับการแสดงเบื้องต้น 101/2567 (Basic Acting Direction 101/2024)2. การสื่อสารวิสัยทัศน์เบื้องต้น 101/2567 (Basic Visualization for Director 101/2024)3. การเบรคดาวน์และจัดตารางการถ่ายทำ ปรับปรุง 2567 (Breakdown and Scheduling Update2024)4. การวางแผนและบริหารงบประมาณการผลิต ปรับปรุง 2567 (Movie Production BudgetingUpdate 2024)5. การจัดองค์ประกอบภาพและมุมกล้องที่สื่อความหมายเบื้องต้น 101/2567 (BasicCinematography Directing 101/2024 )1. 10 Slides of Mistakes (อบรมการกำกับการแสดงประจำปี 2567)2. CENTER OF THE STORMS (อบรมการวางแผนการถ่ายทำ 2567)1. นักเขียนบทสู่นักเขียนเอไอ2. นักเขียนบทสู่โชว์รันเนอร์3. นักเขียนบทสู่นักเขียนนิยาย4. นักเขียนบทสู่นักเขียนออนไลน์5. นักเขียนบทสู่ WEBTOON CREATOR6. นักเขียนบทสู่นักเขียนวาย7. นักเขียนบทสู่ตลาดโลก1. Nitade X3 Film Camp Bangkok (ค่ายค้นพบตัวตน ผ่านเลนส์ภาพยนตร์ กรุงเทพฯ)2. Nitade X3 Film Camp Khon Kaen (ค่ายค้นพบตัวตน ผ่านเลนส์ภาพยนตร์ ขอนแก่น)3. Nitade CommXpert (สื่อสารเป็น เห็นผล ในทุกวิชาชีพ)4. Chiangmai Fantastic Film Lab (โครงการอบรมและประกวดการสร้างหนังแนว Fantastic Films)ทุกกิจกรรมเปิดให้เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/commartschulaofficial/