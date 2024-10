GC เร่งธุรกิจมุ่งสู่ Net Zero ลดก๊าซเรือนกระจก 50% ในปี 2593

ซีอีโอ GC ตอกย้ำแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ความยั่งยืน พร้อมย้ำถึงเป้าหมาย Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ที่ก่อนหน้า ซีอีโอคนเก่าที่ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เคยตั้งเป้าหมายไว้อีกทั้งยังเป็นการรักษาผู้นำธุรกิจโลก เมื่อดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability World Index: DJSI) จัดอันดับให้ GC เป็นอันดับ 1 ด้านความยั่งยืนของโลกในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องแม้กระทั่ง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือกรมลดโลกร้อน หยิบยก GC ให้เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่มีการขับเคลื่อนสู่ Net Zero อย่างจริงจังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 เคยแสดงวิสัยทัศน์สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนของ GC ด้วยการเดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ 3 Steps Plus รักษาฐานให้แข็งแรง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่สร้างรากฐานแข็งแกร่ง ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ ควบคุมค่าใช้จ่าย และพัฒนาความร่วมมือในมิติต่าง ๆ รวมถึงมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจที่เน้นตลาด (Market-Focused Business) โดยการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Products: HVP) มีเป้าหมาย 56% ในปี 2571 และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อสร้างการเติบโต และดูแลด้านต้นทุนของ allnex พร้อมขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเเละผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Bio & Circularity) มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล รวมถึง Bio-Refinery โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่างๆ ได้มากมาย ทั้งในอุตสาหกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ฯลฯสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยดำเนินงานด้าน Decarbonization ให้เป็นไปตามเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 รวมถึงมุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องซีอีโอ GC กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนทั่วโลก GC ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าวและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและโลก โดยผ่านการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ และการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน ควบคู่กับการศึกษาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและกระบวนการผลิตใหม่ๆ เช่น Compressed Biogas, Membrane Separation และ Hydrogen/Fuel Switching เป็นต้นเช่น การทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) เป็นต้น และการประยุกต์การดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ ผ่านโครงการปลูกป่าต่างๆ ที่ร่วมกับภาครัฐ เช่น การเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิตกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และหน่วยงานอื่นๆ เช่น โครงการปลูกป่ากับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นต้น รวมทั้ง การปลูกป่าเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ของ GC เช่น GC Estate และ GC Campus เป็นต้นโดยมุ่งสู่กลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและคาร์บอนตํ่า (High Value & Low Carbon Businesses) เช่น การลงทุนใน allnex ผู้ผลิตสารเคลือบผิวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Coating Resins) ชั้นนำระดับโลก NatureWorks ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ประเภทพอลิแลกติกแอซิด (Polylactic Acid: PLA) และ ENVICCO ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Post-Consumer Recycled Plastic: PCR) คุณภาพสูง เป็นต้น รวมทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Products) เพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วยนอกจากนี้ผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสนับสนุนและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศและโลกรวมถึง GC วางแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และ Non-Core Business โดยอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่เกี่ยวกับไฮโดรเจน และคาร์บอน โดยใช้จุดแข็ง และความเชี่ยวชาญที่ GC มีในธุรกิจไฮโดรคาร์บอน สร้างความแตกต่าง และผลตอบแทนทางธุรกิจในอนาคต มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ที่ได้วางไว้กลับมาอีกครั้งปรากฏการณ์ Symposium แห่งปี! ความร่วมมือครั้งสำคัญ รวมพลังคน GEN S.. Generation Sustainability คนเจนใหม่หัวใจยั่งยืนหลากเจนเนอเรชั่น หลายธุรกิจ หลากอาชีพ รวมทุกเพศทุกวัย ความร่วมมือภาคปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนไอเดีย เชื่อมโยงพันธมิตร GEN S สร้างการมีส่วนร่วมระดมความคิด ลงมือทำ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อก้าวข้ามความยากสู่ความยั่งยืนไปด้วยกันงานนี้เปิดโอกาสให้คนเจน S ได้อัปเดตเทรนด์ สร้าง Sustainable Business และ Net Zero Lifestyles กู้โลกเดือด