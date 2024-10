ไทยวา คว้า 2 รางวัลจาก HR Asia Awards 2024 ย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืน

กล่าวว่า "รางวัลจาก HR Asia Awards ตอกย้ำความโดดเด่นของไทยวาในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัล HR Asia Sustainable Workplace Award ที่สะท้อนความสำเร็จในการบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนที่เป็นหัวใจหลักของเรา เข้ากับการดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน รวมถึงการดูแลพนักงานด้วยเช่นกัน เพราะ ‘พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร’ ไทยวาจึงให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และส่งเสริมศักยภาพให้กับพนักงานในทุกระดับ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี จนเกิดเป็นความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและพนักงานให้ก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน”รางวัล ‘HR Asia Best Companies to Work For in Asia’ ซึ่งไทยวาได้รับในปีนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานในหลายด้านเพื่อพัฒนาสุขภาวะในการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองตามเส้นทางในสายอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร ส่วนรางวัล ‘HR Asia Sustainable Workplace Award’ เกิดจากการพัฒนาความยั่งยืนแบบองค์รวมภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf’ อาทิ การพัฒนาโรงงานที่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร