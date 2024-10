เซ็นทรัลพัฒนา ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน หนุนโครงการพลังงานสะอาด มุ่ง Net Zero ภายในปี 2050

ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนระดับโลก และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ รายแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกไทยที่ซึ่งประกอบด้วยโครงการมิกซ์ยูสรูปแบบต่างๆ ทั้งโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรมทั่วประเทศ รวมถึงโครงการอื่นๆ ในอนาคตทั้งในและต่างประเทศตามแผนงานที่วางไว้กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นพัฒนา ‘พื้นที่’ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ภายใต้บทบาท Place Maker เชื่อมโยงทั้ง Place-People-Planet การเงินเพื่อความยั่งยืน นับเป็นหนึ่งในแผนงานตามเจตนารมณ์ของ บริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ Better Planet อย่างจริงจังตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และแผนงาน Journey to Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050 ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน และการร่วมมือกับ UOB, ADB และ IFC ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตของตลาดตราสารหนี้ ESG ในประเทศไทย"กล่าวว่า "ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของงานของเราในประเทศไทย และเราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา ในการเร่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ ผ่านการลงทุนที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน เราสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพอากาศโดยรวมของประเทศและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย"กล่าวว่า "ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้เพียงรายเดียว ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นการปูทางให้เกิดการออกหุ้นกู้ลักษณะเดียวกันเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ความสำเร็จในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของยูโอบีต่อการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของธนาคาร ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมการลงทุนในเรื่องความยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน"กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ADB ที่จะทำให้เกิดการเติบโตของตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย โดยความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของเซ็นทรัลพัฒนาเป็นตัวอย่างชั้นเลิศของการที่ภาคเอกชนสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อองค์กรอื่นๆ ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งโครงการหรือสินทรัพย์ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน การจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และช่วยให้ เซ็นทรัลพัฒนาบรรลุเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีค.ศ. 2050 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.86% ต่อปี ครบกำหนด 5 ปี ในปีค.ศ. 2029 และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.14% ต่อปี ครบกำหนด 7 ปี ในปีค.ศ. 2031 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุตราสารหนี้ จำนวน 8 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 8,000 ล้านบาท ออกภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Finance Framework) ของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond Principles หรือ “SLBP”) ที่ออกโดย International Capital Market Associationทั้งนี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) และธนาคารยูโอบี ประเทศไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งไทยและต่างชาติ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมียอดจองสูงกว่าวงเงินที่เสนอขายกว่า 3 เท่า และได้รับการยอมรับว่าเป็นตราสารหนี้ที่ตรงตามมาตรฐานระดับโลก โดยมี International Finance Corporation (IFC) สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก เป็นนักลงทุนหลัก (Anchor Investor)อาทิการออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวทางมาตรฐานอาคารเขียว เช่น LEED, TREEs และ EDGE เป็นต้นการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาศูนย์การค้าฯและลานจอดรถ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รวม 26,011 เมกะวัตต์-ชั่วโมงมาตรการลดการใช้น้ำ การใช้น้ำซ้ำ การกักเก็บน้ำฝน และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิล ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำไปได้ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรWaste Diversion แปลงขยะเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบได้ปริมาณกว่า 31,425 ตัน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดูแลคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน และยกระดับมาตรการ PM 2.5 รวมถึงการริเริ่มโครงการความร่วมมือกับพันธมิตร และแคมเปญรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าจับมือกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้างพันธมิตรสีเขียวที่แข็งแกร่งและยั่งยืนทั้งนี้ จากการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน เซ็นทรัลพัฒนาได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ในกลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และในกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ระดับโลก ตามการจัดอันดับความยั่งยืนของ S&P Global ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์