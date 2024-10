อพท.จับมือมูลนิธิคีนันฯ ยกระดับท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือ กับ มร.ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Foundation Asia) ในการดำเนิน “โครงการพัฒนาทักษะ AI สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทย” (AI Skills for AI-Enabled Tourism Industry in Thailand) ณ ห้องประชุมแฟรงค์ คีนัน เมมโมเรียล มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ชั้น 16 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567กล่าวว่า อพท. มีบทบาทในการสนับสนุนให้บุคลากรในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวมีทักษะที่สอดคล้องต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นภารกิจที่ อพท. ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้ ได้มีการเจรจากับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ดำเนินโครงการ “พัฒนาทักษะ AI สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทย” (AI Skills for AI-Enabled Tourism Industry in Thailand) โดยจะร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม เรื่องการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยี AI เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการผ่านการพัฒนาทักษะด้าน AI ให้กับบุคลากรของภาคธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภาคีพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโดยจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างนวัตกรรม (Hackathon) ในรายภูมิภาคและกิจกรรมแสดงผลงานระดับชาติ (National Showcase) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการบ่มเพาะการสร้างนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับนานาชาติผู้อำนวยการ อพท. กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่เร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่จะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล สามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป