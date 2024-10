CP ALL JOB FAIR 2024 เริ่มแล้ว! เปิดโอกาสร่วมงานกับซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มฯ

พลาดไม่ได้! CP ALL JOB FAIR 2024 กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เปิดประตูสู่โอกาสในการร่วมงานกับบริษัทชั้นนำอย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ พบกับตำแหน่งงานหลากหลายที่รองรับความสามารถและความสนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 ตุลาคม 2567ภายในงานพบกับ การแนะนำบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ และแนวทางการบริหารบุคลากรกว่า 200,000 คนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งทันสมัย ร่วมค้นหาตัวตน ค้นพบ Passion และอาชีพที่ใช่กับศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (Panyatara Potential Analysis Centre – P-PAC) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลผ่านลายผิววิทยา (Dermatoglyphics) อีกทั้งยังมีบูธสินค้ามากมาย อาทิ 24shopping สินค้าบูติค และ P-PACโดย CP ALL JOB FAIR 2024 ถือเป็น 1 ในนโยบายสร้างงาน ของซีพี ออลล์ ตอบโจทย์เป้าหมายการสร้างงาน สร้างอนาคต ตามปณิธานองค์กร Giving and Sharing มุ่งมั่นเคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> https://forms.gle/QSDKDBUeZrUzxVTE7 ดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ >> https://job.cpall.co.th/ วันสัมภาษณ์งาน CP ALL JOB FAIR 2024📅 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น.📍 สถานที่สัมภาษณ์ อาคาร The Tara ชั้น B (แจ้งวัฒนะ)📲ติดตามช่องทางต่างๆ Job CP ALL เพื่อไม่ให้พลาดตำแหน่งงานใหม่ๆ https://linktr.ee/Job_CPALL หมายเหตุ:•กรุณาแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา•ปิดรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2567•ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะได้รับ E-mail ตอบกลับจากบริษัทฯ เท่านั้น