ชวน GEN S ร่วมงาน "GC Sustainable Living Symposium 2024" ตอกย้ำ “ยั่งยืนไม่ยาก”

ขอเชิญคนหัวใจรักษ์โลก (GEN S: Generation Sustainability) ทุกวัย ทุกอาชีพ มาร่วมกันหาคำตอบของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในงานในรูปแบบ Hybrid Event ทั้ง On Ground และ Online ภายใต้แนวคิด “ยั่งยืนไม่ยาก” พบกับการเสวนาเปิดมุมมองธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างรอบด้านและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero โดยผู้นำจากทุกภาคส่วน ชมนิทรรศการนวัตกรรมที่คิดเพื่อโลก และแลกเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์จุดแรงบันดาลใจกู้โลกเดือด เป็นประโยชน์สำหรับทั้งภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรื่องของความยั่งยืนไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ที่พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567การร่วมสร้างความยั่งยืนคือทางออกเดียวของการกู้โลกใบนี้ให้พ้นวิกฤตโลกเดือดและเป็นหน้าที่ของเราทุกคน GC Sustainable Living Symposium 2024 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 มุ่งหวังที่จะสร้างการมีส่วนร่วมระดมความคิด ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทั้ง Sustainable Business และ Net Zero Lifestyles โดยมีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจเจาะลึกทุกมิติความยั่งยืนผ่าน 30 ผู้นำทางความคิดและพันธมิตรจากหลากหลายวงการและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บนความยั่งยืน ≠ ทางเลือกของความอยู่รอดแต่ความยั่งยืน = ทางออกเดียวของโลกใบนี้ชวน GEN S สำรวจเทรนด์โลกและแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (GHG Reduction) สำรวจเส้นทางของประเทศไทยในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ Global Sustainabilityแนวโน้มกฎระเบียบและแนวปฏิบัติระดับสากล ครอบคลุมทั้ง EU และสหรัฐฯ รวมถึงแนวทางการลดคาร์บอนของไทยที่ต้องดำเนินควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดย Boston Consulting Group ที่ปรึกษาระดับโลก กลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zeroภารกิจในการผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายและยกระดับภาคเอกชนไทย โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทยความยั่งยืน ≠ เทรนด์ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่ความยั่งยืน = โอกาสทางธุรกิจและโซลูชันต่อยอดสู่อนาคตเสริมสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการนำแนวคิดความยั่งยืนไปใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ Packaging for a SustainableFuture: แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่ออนาคตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย 3 ผู้นำ ที่ใส่ใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน NatureWorks และ Interface Polymers และ King Yuan Fu Packaging Co., Ltd. Sustainable Products and Solutionsร่วมค้นหานวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ยั่งยืน โดย allnex ผู้นำในธุรกิจ Coating Resins ระดับโลก Green Power for Allชวนทุกคนไปรู้จักเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว และการยกระดับประสิทธิภาพทางพลังงานของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสนองความต้องการพลังงานสะอาดและความยั่งยืนของระบบไอซีที โดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก บทบาทของการเงินที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดย ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ความยั่งยืน ≠ “จำกัด” และ “กำจัด”แต่ความยั่งยืน = หมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภาคปฏิบัติในการก้าวสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย สู่ภาคปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน)กรมสรรพสามิต และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การเดินหน้าลดขยะพลาสติกให้ประเทศไทยด้วยการสนับสนุนปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อโลกยั่งยืน โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มเซ็ปเป้ บิวติดริ๊งส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ GCความยั่งยืน ≠ หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่ความยั่งยืน = หน้าที่ของทุกคนเวทีที่จะสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม แบ่งปันเคล็ดลับและตัวอย่างที่สามารถทำได้ง่ายและนำมาใช้ได้จริงในการใช้ชีวิตประจำวัน GEN S Academic showcase: ความร่วมมือระหว่าง GC x AIS ในการปลุกพลัง สร้างการตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกใช้แล้วร่วมกับ 42 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ในโครงการ “Green University ทิ้งเทิร์นให้โลกจำ Upvel 2” การโชว์ Skill GEN S เก็บขยะเพื่อโลก ของเหล่า Green Agent จาก 3 อันดับมหาวิทยาลัยที่ส่งขยะเข้าสู่การรีไซเคิลสูงสุด GEN S all stars: จุดประกายแรงบันดาลใจสู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน จากบุคคลต้นแบบทุก เจเนอเรชัน ตั้งแต่ Baby Boomer ยายหนิง คุณวารี หน่อแก้ว คุณยายสุดแซ่บส์ของน้องเกล ลูกแม่ชมพู่ และเจ้าของช่องครัวยายหนิง, Gen X รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Gen Y คุณเพชร ภิพัชรา แก้วจินดา เจ้าของแบรนด์ PIPATCHARA, Gen Z คุณพีรกานต์ จูฑะพงศ์ธรรม และคุณกนกวรรณ บุณยะสุต จากเพจ GoGreen Girls คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เปลี่ยนเรื่องรอบตัวให้เป็นเรื่องกรีน ๆ, และ Gen Alpha น้อง ปาณพุฒิ ศักตยาวนิชผู้นำการคัดแยกขยะในโรงเรียน นวัตกรรมเพื่อโลกยั่งยืน ผ่าน Showcase การปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการ เทคโนโลยี และแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พบกับ Sustainable Products เคมีภัณฑ์และโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมที่คิดเพื่อโลกพร้อมทั้งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ จาก GC อาทิ สารเคลือบเรซิน, ไบโอพลาสติก และ วัตถุดิบชีวภาพ การบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว แยก ทิ้ง เทิร์น เพิ่มคุณค่าสู่ Net Zero เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี กับ GCYOUเทิร์น เทิร์นพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาเพิ่มมูลค่า สนุกกับโลกของการอัพไซเคิลกับ Plastic Funtastic เปลี่ยนฝาขวดน้ำใช้แล้วให้เป็น พวงกุญแจ DIY เลือกช็อปสินค้าโดนใจสายรักษ์โลก ใน “GEN S Market” ที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานไปพร้อมกับการช่วยโลกยั่งยืนที่คัดสรรจากแบรนด์ชั้นนำ และ SMEs สายรักษ์โลกมาร่วมเป็น GEN S ในงาน GC Sustainable Living Symposium 2024 ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหน อยู่ในวัยใดมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปได้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://gcsustainablelivingsymposium2024.com/th/