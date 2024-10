ผู้บริหารบางจากฯ ติดอันดับ Fortune’s Most Powerful Women Asia 2024

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน Fortune’s Most Powerful Women Asia 2024 ซึ่งเป็นการจัดอันดับสตรีผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ของนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) จากบทบาทสำคัญในการบริหารการเงิน สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน สนับสนุนการเติบโตและขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ที่มีการขยายธุรกิจเเละเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีหลักฐานที่เห็นได้ชัดผ่านความเชี่ยวชาญด้านการเงินของนางสาวภัทร์ภูรีที่ร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จของการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่าธุรกรรมกว่า 26,000 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความแข็งแกร่งทางการเงินและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบางจากฯ นอกจากนี้ นางสาวภัทร์ภูรียังได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและสังคม โดยนางสาวภัทร์ภูรี เป็น 1 ใน 14 ผู้บริหารสตรีชาวไทย และ 1 ใน 11 CFO (Chief Financial Officer) ของเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้Fortune Most Powerful Women Asia เป็นการจัดอันดับสตรีผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยนิตยสารฟอร์จูน สื่อธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีการเผยแพร่ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2558 และในปีนี้ Most Powerful Women Asia ได้กลับมาเริ่มจัดอันดับอีกครั้งในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของสตรีผู้ทรงอิทธิพลจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคหมายเหตุ : รายนามผู้ได้รับการจัดอันดับใน 100 Fortune’s Most Powerful Women Asia 2024