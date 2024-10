กลุ่มเซ็นทรัล หนุนเทศกาลดนตรีรักษ์โลก "Melody Of Life Music Festival ครั้งที่ 15" ภายใต้แคมเปญ Journey to Zero

ในการเข้าร่วมสนับสนุนในครั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัล โดย โครงการทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ต้องการเน้นการตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้เป็นแม่แบบของการจัดภายใต้แคมเปญของ เซ็นทรัล ทำ ที่สนับสนุนการรีไซเคิลและลดปริมาณขยะที่เกิดจากการเข้ามาใช้พื้นที่ในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเป็นเทศกาลดนตรีแห่งแรกของคนไทยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) โดยมีการประเมินตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมมากมายจากบริษัทในเครือ กลุ่มเซ็นทรัล ที่มาร่วมออกบูธภายใต้แคมเปญ Journey to zero ดังนี้เปิดตัว "Recycle Station" สถานีรีไซเคิลครบวงจร ณ ลานจอดรถ ชั้น B1 เสา B33 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมจุดคัดแยกขยะภายในงาน และจุดรับขยะแยกประเภทแบบ Drive-thru ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยสถานีรีไซเคิลนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ แก้ว และโลหะ พร้อมระบบที่ใช้งานง่าย กระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Recycle Station ยังให้คำแนะนำในการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าพันธมิตร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.ชวนมาแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง กับกิจกรรมเพื่อไลฟ์สไตล์ยั่งยืนที่คนใส่ใจโลกไม่ควรพลาด ร่วมส่งต่อสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีคุณภาพดี ณ บริเวณ ชั้น 1 โซน Dazzle อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องแต่งกายที่เป็นแฟชั่น เพื่อมอบให้ “ปันกัน” ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า สำหรับเด็กนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) มอบให้ “โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล” สมุด หนังสือ ตุ๊กตา ของเล่นเด็ก ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน จะมอบให้โครงการ “Million Gifts Million Smiles” เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสนุกและดีต่อใจกับกิจกรรม ‘ให้ใจ’ มาร่วมกันส่งต่อ ‘หัวใจ’ ให้แก่เด็กๆผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ณ บริเวณ ชั้น 1 โซน Beacon โดยผู้ร่วมงานสามารถเลือกช้อป น้อง Hi! ใจ Art-Toyคอลเลกชันพิเศษสุดน่ารักในรูปแบบกล่องสุ่ม ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาพิเศษเฉพาะแคมเปญนี้ โดย ครูปาน สมนึก คลังนอก ศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง มีทั้งหมด 4 ดีไซน์ ประกอบด้วย Kind, Joy, Smile และ Love (ตัว Secret) อีกทั้งยังมีเสื้อยืด Oversized ที่ปักลายน้อง Hi! ใจสุดพิเศษ ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการส่งต่อความสุขและความสดใสให้กับเด็ก ๆ ผู้ป่วยโรคหัวใจ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดทั่วประเทศต่อไปในส่วนบูธของนั้นมีกิจกรรมมากมายให้คุณมาร่วมทำดี อาทิณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้คุณได้ร่วมรักษ์โลกผ่านการสั่งสกรีนเสื้อขาว-ดำลายโลโก้ศิลปิน ในราคาเพียง 350 บาท โดยทุกการซื้อเสื้อ 1 ตัว เท่ากับการบริจาคเงินเพื่อปลูกต้นไม้ 1 ต้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายเสื้อจะถูกนำไปสมทบทุนเข้าโครงการ Plant Together ที่มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูชุมชน และสร้างโลกที่ยั่งยืน โดยโครงการ Plant Together มีเป้าหมายนำร่องส่งเสริมการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณห้วยน้ำจำ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลบัวใหญ่และเกษตรปลูกยางในพื้น เป็นการปลูกป่าที่ให้มากกว่าแค่การปลูก เพราะเป็นการสร้างระบบนิเวศ และช่วยฟื้นฟูผืนป่า สร้างอาหารยั่งยืน สร้างรายได้ และอนุรักษ์วิถีชุมชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ส่งต่อให้รุ่นต่อไป สามารถร่วมกันปลูกได้ที่ Tham-dee.com/plant-together ต้นละ 50 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบทุนเข้ามูลนิธิสิ่งแวดล้อมฯณ บริเวณ Idol Stage โซน Central Court ร่วมสอยดาวเพียง 200 บาท ได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย และรายได้ทั้งหมดจะสมทบทุนเข้าโครงการ Central Group Women Cancer 2024 เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายณ บริเวณ ชั้น 1 โซน Beacon มาร่วมมอบโอกาสให้น้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดตามจินตนาการของน้อง ๆ หรือการถักเชือกพาราคอร์ดที่สอนโดยผู้พิการทางสายตา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และมอบโอกาสให้กับผู้พิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี และกลุ่มวันดีวีคราฟท์ จ.เชียงใหม่ โดยในงานยังมีชุด kit สำหรับร้อยลูกปัด ราคา 89 บาท และชุดเชือกถักสายคล้องคอ ราคา 190 บาท จำหน่ายให้ทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง คุณยังสามารถร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่ จุดบริจาคโลหิต “Central Tham Give Blood Give Love รวมพลังทำดีบริจาคโลหิต” ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 โซน Dazzle โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่เวลา 11:00 - 18:00 น.กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขับเคลื่อน Green Festival ในครั้งนี้ จะเป็นแม่แบบของการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและธรรมชาติในระยะยาว ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแยกขยะและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปมาเข้าร่วมสนุกในเทศกาลดนตรีที่ไม่เพียงเต็มไปด้วยความบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง แต่ยังเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำดีและรักษ์โลกไปพร้อมกัน ตลอด 3 วันที่เต็มไปด้วยความสนุกและกิจกรรมที่สร้างความยั่งยืน มาร่วมกันสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับอนาคต!