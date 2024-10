นิปปอนเพนต์ ผนึกพันธมิตรส่งมอบสีทาอาคาร ฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยภาคเหนือ

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสี “นิปปอนเพนต์” ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น จับมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท พงษ์ไพศาลวัสดุภัณฑ์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ศรีเจริญ 2511 (ตัวแทนจำหน่ายของนิปปอนเพนต์) ยืนหยัดเคียงข้างชาวเหนือด้วย “ความมุ่งมั่นในการฟื้นฟู” พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือพร้อมตอกย้ำพันธกิจของนิปปอนเพนต์ที่มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ผ่านการส่งมอบสีทาอาคารคุณภาพ มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท เริ่มนำร่องให้แก่มูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิสยามเชียงราย สำหรับใช้ในการบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน และโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเชียงราย เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือนอกจากนี้ นิปปอนเพนต์ พร้อมพันธมิตร แสนสิริ ยังได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือน และชุมชน ในอ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและดินโคลน ให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดกล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือ ทำให้ประชาชนเผชิญกับความสูญเสียต่อทรัพย์สิน รวมถึงพื้นที่สาธารณะสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน และโรงพยาบาลได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนเป็นวงกว้าง นิปปอนเพนต์ จึงพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมฟื้นฟูพื้นที่สำคัญของชุมชน ด้วยการส่งมอบสีทาอาคาร มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 ล้านบาท สำหรับใช้ในการบูรณะโรงเรียน และโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงราย ผ่านทางมูลนิธิกระจกเงาและสยามเชียงรายกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “We Care We Share by Nippon Paint” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นการตอกย้ำพันธกิจของนิปปอนเพนต์ที่มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยยึด 3 หลักการคือ 1. Education การส่งเสริมด้านการศึกษา 2. Engagement การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม และ 3. Empowerment การสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง รวมทั้ง สอดคล้องกับหลักการ Engagement โดยมีเป้าประสงค์สำคัญในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้ยังมีพันธมิตรอย่าง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท พงษ์ไพศาลวัสดุภัณฑ์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ศรีเจริญ 2511 ตัวแทนจำหน่ายของนิปปอนเพนต์ในจังหวัดเชียงราย มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสถานที่และสนับสนุนให้คุณครู นักเรียน และประชาชนทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยเร็วอีกครั้งด้านกล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือ ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อน แสนสิริมีความห่วงใย และเป็นห่วงผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ จึงได้เปิดปฏิบัติการเร่งด่วนในโครงการ No One Left Behind #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร เพื่อเข้าช่วยเหลือเต็มกำลัง สุดท้ายนี้ แสนสิริ รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับนิปปอนเพนต์ ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้ชุมชนได้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วกล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เชียงรายในปีนี้ ถือว่าหนักสุดในรอบ 70 ปี การฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจากหลายภาคส่วน นิปปอนเพนต์ ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มอบความช่วยเหลือให้กันในช่วงเวลาที่ลำบาก โดยเฉพาะโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่สำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่จำนวนมาก ในฐานะตัวแทนจำหน่ายและคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รู้สึกซาบซึ้งใจแทนชาวเชียงรายที่นิปปอนเพนต์ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีใช้ในการบูรณะซ่อมแซมในครั้งนี้