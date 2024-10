นวัตกรรมกรีนส่งผล "เอสซีจี" คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรม ปี'67

เอสซีจี โดย(ที่ 3 จากซ้าย)ที่ 2 จากซ้าย) และ(ซ้าย) ร่วมรับ7 โดยมีเป็นผู้มอบโล่รางวัลฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยมอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการไปจนถึงระดับโครงสร้าง ตามกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพ นวัตกรรมองค์กร (Innovation Organization Model: IOM) ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้มีการพัฒนาขึ้นในปี 2562 และนำมาใช้ประกอบพิจารณารางวัล เป็นต้นมารางวัลเกียรติคุณดังกล่าวฯ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเราชาวเอสซีจี ที่มุ่งมั่นทุ่มเทตามภารกิจ มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโต พร้อมร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ตามแนวคิด Passion for Inclusive Green Growth พร้อมเดินหน้าพัฒนา “นวัตกรรมกรีน” ในทุกธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050 อาทิ ปูนคาร์บอนต่ำ เจเนอเรชัน 2 ซึ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 15-20 สมาร์ทโซลูชัน ยกระดับการอยู่อาศัย ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และช่วยประหยัดพลังงาน เช่น ระบบบำบัดอากาศเสีย Air Scrubber โซลูชันพลังงานสะอาด ‘Solar Hybrid Solutions’ นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก SCGC GREEN POLYMERTM สู่ตลาดสีเขียวที่มีความต้องการมาก อาทิ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ตอบรับเทรนด์รักษ์โลก และบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest และเส้นใยนาโนเซลลูโลสสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์รวมทั้ง มุ่งพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร ด้วยการยกระดับ และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ (Upskill and Reskill) เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งยังเปิดโอกาสให้คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีศักยภาพเพื่อเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรม สินค้า และโซลูชัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย พร้อมเดินหน้าสู่ “องค์กรแห่งโอกาส” (Organization of possibilities) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และเป็นโอกาสของคนที่มีไอเดียหรือสนใจสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้วิกฤตโลกเดือด โดยการเปิดโอกาสเปลี่ยนไอเดียเป็นนวัตกรรม เปลี่ยนแพสชันให้เป็นจริงผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พัฒนาสตาร์ทอัพสตูดิโอ ในโครงการ ZERO TO ONE เป็นต้น