“สยามกลการ” รับ “Best Places to Work 2024” จาก Work Venture สะท้อนสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็น Best Places to Work รางวัลนี้เปรียบเสมือนเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นและตั้งใจของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานทุกคนภายในองค์กรอย่างดีที่สุด เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม เพื่อให้พนักงานมี Work-life balance ที่สมดุลในแบบ “สยามกลการ” ตั้งแต่ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยม การมีสวัสดิการ Flexible ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของพนักงาน การเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างพื้นที่เรียนรู้ สนับสนุน พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาและแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยตระหนักว่าการสร้าง “คน” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างยั่งยืน สะท้อนผ่านค่านิยม ‘PAC’ (Passion Adaptability Contribution) ทั้ง 3 ประการที่แข็งแกร่งของสยามกลการ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจอื่นๆ ของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเติบโตต่อเนื่องมากว่า 72 ปี ภายใต้กลุ่มสยามกลการ (Siam Motors Group: SMG)”ทั้งนี้ รางวัลและการรับรองโดย WorkVenture มาจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่ทำงานใน บริษัท สยามกลการ จำกัด โดยพิจารณา 4 ด้านหลัก ได้แก่ การดูแลพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร (People and Culture) ลักษณะงาน (Job Attributes) ค่าตอบแทนและความก้าวหน้า (Reward and Career) รวมถึงภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) โดยผลการสำรวจถูกนำมาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ WorkVenture ซึ่งรางวัลและผลการรับรอง Best Places to Work ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการันตีว่า บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพ บริหารงานบุคคลตอบโจทย์ประสบการณ์ของพนักงานคนรุ่นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม และมีความพร้อมในการดูแลพนักงานให้เติบโตเคียงคู่ไปพร้อมๆ กับองค์กรร่วมกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง