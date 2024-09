เปิดมุมมองแนวคิดเมืองที่ “ใช่” ในงาน WOW FESTIVAL 2025

เมื่อการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป เมืองก็ต้องเปลี่ยนตาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดมุมมองแนวคิดเมืองที่ “ใช่” พร้อมเผยกิจกรรมไฮไลท์มากมาย ที่จะเตรียมจัดขึ้น ในงาน WOW FESTIVAL 2025 (Wonder Of Well-Living City) ภายใต้แนวคิด “เมืองดีคนมีพลัง : Healthy City Empowers People” ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2568 ณอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ และสวนเบญจกิติ เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมออกแบบเมืองในอนาคตที่ทุกคนอยากเห็นไปด้วยกันกล่าวว่า หัวใจของงาน WOW Festival คือการเปลี่ยนความรู้เรื่องเมืองยากๆ ให้เข้าใจง่าย สนุก และคนทั่วไปเข้าถึงได้ โดยใช้กิจกรรมที่น่าสนใจเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด อย่าง “WOW Happy Ground” ที่จะเนรมิตพื้นที่กลางสวนให้กลายเป็นนิทรรศการหลากสีสุดสร้างสรรค์ให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติไปพร้อมกับเปิดมุมมองใหม่ที่มีต่อ “เมือง” ทั้งในมุมของการออกแบบ การพัฒนา การใช้ชีวิต และภายในงานนี้ จะพาทุกคนไปทัวร์ชมเมืองและปิดมุมมองด้านดีๆ ของเมืองที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ผ่านทริป “WOW Archi-Tour” ที่ได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของเมืองที่เราร่วมกันสร้างขึ้น” นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดรางวัล “WOW Awards” ไปยังเมืองในต่างจังหวัด เพื่อเชิดชูโครงการที่ช่วยพัฒนาเมืองน่าอยู่ทั่วประเทศเปิดเผยว่า “ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ Branding ไม่เว้นแม้แต่ การสร้างเมือง แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมืองที่สร้างมี Branding ที่ดีหรือไม่และเพื่อหาคําตอบนี้ เราจึงเตรียมจัดงาน Conference ภายใต้หัวข้อ City Branding & Innovation Summit 2025 เพื่อสร้าง Impact ให้เมืองในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้คน (For All) ประกาศเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเมืองในด้านต่างๆ หรือที่เรียกว่า “City Branding Index” ร่วมกับทีมนักวิจัยมืออาชีพ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเวทีสําคัญที่รวบรวมผู้นําที่มีอํานาจตัดสินใจจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมรับฟังและแบ่งปันวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารเมือง นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาเมืองเพื่ออนาคต”ด้านกล่าวว่า “ในส่วนของฟอรัมของ Dsign Something ที่มีชื่อว่า “DESIGN LIFE IS MORE” ยกระดับชีวิต ด้วยวิธีคิดผ่านงานออกแบบเพราะการออกแบบไม่ได้คำนึงถึงแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม เช่น การออกแบบเมืองที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ Decarbonize Design ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยการสร้างแรงบันดาลเพื่อหาแนวทางการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่ใช่ เราต้องเข้าใจถึงอินไซต์คนอยู่ ผ่านการรับฟังเสียงจากคนธรรมดาไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “การออกแบบเมืองที่ดี ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนเท่านั้น แต่ยังสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน เวลา หรือสุขภาพ เช่น การจัดการเมืองให้ปราศจากมลพิษอย่างฝุ่น PM2.5 หรือแก้ปัญหาการจราจรติดขัด จะทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและปิดท้ายกันที่ตัวแทนจากภาคประชาชนอย่างนักแสดงหนุ่มที่มีผลงานล่าสุดจากเรื่อง “สืบสันดาน” ร่วมแบ่งปันมุมมองที่มีต่องานไว้ว่า “ส่วนตัวผมเชื่อว่าการสร้างเมืองที่ดีนั้นต้องมี 3 มิติสำคัญ คือ สร้างสุขภาพกายและใจที่ดี, มีสภาพแวดล้อมที่มีธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบอาคารและผังเมืองที่ใช้งานได้จริง ซึ่งงาน WOW Festival ก็มีกิจกรรม และเนื้อหาหลากหลายที่ตอบโจทย์ได้น่าสนใจ ที่สำคัญยังมีกิจกรรมสนุกๆให้มีส่วนร่วมได้ทั้งครอบครัว เด็กก็สามารถมาเล่นได้โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ใหญ่ รวมทั้งคนทั่วไปก็สามารถมาเดินเที่ยว กิน ช็อป ได้ที่ “WOW Market” ตลาดนัดสุดสร้างสรรค์ ที่มาในแนวคิด Circular Economy”เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนใฝ่ฝัน แล้วมาพบกันในงาน WOW FESTIVAL 2025 (Wonder Of Well-Living City) ภายใต้แนวคิด “เมืองดีคนมีพลัง : Healthy City Empowers People” ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2568 อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ และ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : www.facebook.com/ASAWOW