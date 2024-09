สลิงชอท กรุ๊ป เปิดผลสำรวจค่านิยมการทำงาน Gen ใหม่ - ปัญหาด้านความเท่าเทียม

กล่าวว่า “เรามีจุดมุ่งหมายในการเป็น Thought Leader ที่นำเสนอข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพผู้นำไทยสู่ผู้นำระดับโลก และให้ความสำคัญกับ Partnership โดยที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลกCenter for Creative Leadership (CCL) โดยนำข้อมูลอินไซต์จากผลงานวิจัยจากผู้นำทั่วโลกและหลักสูตรระดับโลกมาเปิดประสบการณ์การพัฒนาผู้นำไทย และเมื่อต้นปี สลิงชอท กรุ๊ป ยังได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัย (Research Division) ของเราเอง สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยข้อมูลที่แม่นยำและตอบโจทย์บริบทสังคมไทย โดยในปี 2567 นี้ เราได้สำรวจค่านิยมและแนวคิดการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างเจนเนอร์เรชั่นใหม่และเจนเนอร์เรชั่นมากประสบการณ์ (Next Gens Think and Work Differently) ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้นำองค์กรและผู้นำฝ่าย HR กว่า 242 คนในไทย เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้นำรุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับทีมงานที่มีหลากหลายเจนเนอร์เรชั่นด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งพบประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้๐ 48% ของเจนใหม่ชอบการฟีดแบคเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำรายสัปดาห์ ในทางกลับกันเจนมากประสบการณ์มักปฏิบัติเป็นรายเดือน หรือรอจนจบโปรเจกต์ก่อน๐ เจนใหม่ให้ความสำคัญกับ ‘ทำไมจึงต้องทำ (why)’ แต่เจนมากประสบการณ์ให้ความสำคัญกับวิธีการว่าทำ ‘อย่างไร (How)’๐ ‘จุดหมายปลายทาง’ คือนิยามความสำเร็จทางอาชีพของเจนใหม่ ซึ่งหมายถึง การได้รับชัยชนะเล็ก ๆในแต่ละวัน ในขณะที่เจนมากประสบการณ์มองความสำเร็จว่าเป็น ‘การเดินทาง’ โดยให้ความสำคัญกับการทุ่มเทในการทำงาน๐ 85% ของทั้งสองเจนมองว่า Work-Life Balance เป็นกุญแจสำคัญไปสู่การเติบโต และต้องการชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น๐ 73% ของคนเจนใหม่ใช้วันลาหยุดเพื่อฟื้นฟูจิตใจ และยังต้องการให้มีการพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตในที่ทำงานอย่างเป็นปกติ๐ คนทั้ง 2 เจนมองว่า ผู้นำที่โปร่งใสควรแบ่งปันประสบการณ์ความล้มเหลว พูดและกระทำสอดคล้องกัน และให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทเป็นประจำนอกจากนี้ สลิงชอท กรุ๊ป ยังได้ร่วมกับ CCL สำรวจประเด็นปัญหาด้านความเท่าเทียมของผู้นำชายและหญิงผ่านผลสำรวจ Elevate the System 2024 จากผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 894 คนใน 5 ประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยพบว่า ในประเทศไทย 43% ของผู้ชายเชื่อว่าผู้หญิงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่าการทำงาน โดยทั้งผู้ชาย (44%) และผู้หญิง (51%) มองว่า ความคาดหวังเรื่องการรับผิดชอบในครอบครัว อาจขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพของผู้หญิง อีกทั้งผู้หญิงมักได้รับโอกาสและข้อเสนอมากกว่าผู้ชาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะไม่แสวงหาและรับโอกาสในการพัฒนาเท่าผู้ชายซึ่งจากผลสำรวจทั้ง 2 ประเด็น นำมาสู่การสร้างสรรค์แนวทาง ‘REAL Way of Work’ หรือ ‘REAL WoW’ ที่ชวนผู้นำรุ่นใหม่เปิดใจ ยอมรับ เข้าใจ และโอบรับความหลากหลายทางเจนเนอร์เรชั่นและเพศ เพื่อให้สามารถประสบผลสำเร็จในการทำงานร่วมกัน โดยประกอบด้วย R: Respect Individuality - เคารพความเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมารวมและมองลึกถึงตัวตนและจุดแข็งของแต่ละคน E: Evolve Conversation - สร้างสภาพแวดล้อมดีต่อใจพนักงาน (Psychological Safety) ทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ โดยไม่กลัวว่าจะถูกตัดสิน A: Activate Growth Strategies – สนับสนุนการเติบโตตามต้องการ โดยเตรียมพร้อมระบบองค์กรที่รองรับเส้นทางการเติบโตที่แตกต่างกันไปของพนักงาน และ L: Lead Inclusively – นำพาทีมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยจะต้องรับฟัง เข้าอกเข้าใจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อใจให้พนักงานทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สลิงชอท กรุ๊ป ได้จัดงาน ‘Leading the Future Forum 2024’ โดยยกทัพผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการการพัฒนาผู้นำองค์กรสู่ระดับโลก ประกอบด้วยดร. การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์ บริษัท ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC, คุณอโณทัย เวทยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย, และคุณณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด โดยทั้ง 3 ท่านมีมุมมองต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นหนึ่งเดียวว่าจะต้องเริ่มต้นขึ้นจากผู้นำ ที่เปิดใจและมีความรับผิดชอบต่อความหลากหลายในองค์กรอย่างแท้จริง โดยทำให้เป็นเรื่องธรรมชาติและปกติ รับฟังและเคารพมุมมองที่แตกต่าง และสามารถนำจุดแข็งเฉพาะตัวของทีมงานแต่ละเจนเนอร์เรชั่นและเพศมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด“การขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันจะต้องมี 3 องค์ประกอบสำคัญด้วยกัน ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) การเป็นผู้นำ (Leader & People) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เมื่อกลยุทธ์พร้อม ผู้นำเข้าใจและบริหารทีมงานบนความหลากหลาย จนสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นได้ จะนำไปสู่การสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน" นายอภิวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านผลสำรวจ ‘Next Gens Think and Work Differently’ และ ‘Elevate the System’ ฉบับเต็ม ได้ที่ https://mailchi.mp/slingshot/next-gens-report