MQDC คว้ารางวัล People’s Choice Award

นายรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ กรรมการบริหาร MQDC : บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท รับมอบรางวัลแบรนด์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบ “People’s Choice Awards” จาก นายวิทยา อภิรักษ์วิริยะ กรรมการผู้จัดการ Think of Living และThailand Marketplaces (Developer) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี กรุงเทพฯMQDC หรือ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนา โครงการที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ อาทิ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) แมกโนเลียส์ (Magnolias) วิสซ์ดอม (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน คว้ารางวัล People’s Choice Awards บริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในสิบแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ของไทยที่ได้รับการชื่นชอบจากกลุ่มผู้บริโภค โดยผู้บริโภคได้พิจารณาด้านคุณภาพของโครงการ ชื่อเสียงของแบรนด์ และความพึงพอใจของผู้บริโภค การโหวตรางวัลนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการอิสระจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ของวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ในเครือพร็อพเพอร์ตี้ กูรู กรุ้ป ผู้จัดงานมอบรางวัลนี้ ได้เปิดตัวรางวัล People’s Choice Awards เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มองหาบ้านและคอนโดในไทยได้มีส่วนร่วมในแวดวงอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ซึ่งรางวัล People’s Choice Awards นี้จะเป็นรางวัลที่คนไทยทุกคนสามารถเข้ามาสนับสนุนและรับรองโครงการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการได้อย่างแท้จริง โดยได้ชวนคนไทยร่วมโหวตเพื่อค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่นชอบเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม ซึ่งบุคคลทั่วไปในประเทศไทยได้ร่วมลงคะแนนโหวตผ่านเว็บไซต์ของทางบริษัทผู้จัดงานมอบรางวัลโครงการอสังหาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล People’s Choice Awards มีจำนวน 10 แบรนด์ ซึ่งผู้บริโภคได้พิจารณาจากคุณภาพของโครงการ ชื่อเสียงของแบรนด์ และความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Property Guru Thailand Property Awards ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 19