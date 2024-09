สสว.จัดงานใหญ่ “THAI SME-GP DAY 2024” ขยายโอกาส SMEs เข้าสู่ตลาดภาครัฐ/เอกชน พร้อมเสริมแกร่งความรู้

กล่าวว่า จากการที่ สสว. ได้ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ดำเนินมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 นับตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อสร้างโอกาสให้ SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3-1.5 ล้านล้านบาทต่อปี ด้วยการให้สิทธิประโยชน์กับ SME ที่ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP ไว้กับ สสว. ในรูปแบบของแต้มต่อในการแข่งขันไม่เกินร้อยละ 10 และหากผู้ประกอบการ THAI SME-GP ขายสินค้าที่ได้รับการรับรอง Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จะได้รับแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 15 ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวช่วยสร้างโอกาสให้กับ SME มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน (ตัวเลข ณ วันที่ 13 ก.ย.) มีผู้ประกอบการ SME ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP ทั่วประเทศจำนวนรวม 164,327 ราย มีจำนวนสินค้าและบริการรวม 1,217,146 รายการ โดยผลการสร้างโอกาสให้กับ SME ภายใต้มาตรการฯ พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจาก SME ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดในปี 2566 ที่ผ่านมา มีมูลค่า 558,064 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.86 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม ขณะเดียวกันในการเตรียมความพร้อมและพัฒนา SME ให้มีศักยภาพที่จะเข้าสู่ตลาด สสว. ได้ดำเนินโครงการสนับสนุน MSME ด้วย SME-GP นับตั้งแต่ปี 2564 มาจนถึงปัจจุบัน“สำหรับปี 2567 สสว. ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ SME ทั่วประเทศ ทั้งในกลุ่มธุรกิจทั่วไป และกลุ่มธุรกิจมุ่งเน้น โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีการพัฒนา SME รวมกว่า 1,300 ราย และเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้ SME ที่ได้รับการพัฒนา และผู้ที่มีสินค้า/บริการที่มีศักยภาพ สสว. จึงจัดกิจกรรมเชื่อมโยงคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาส SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐ/ภาคเอกชน หรือ งาน THAI SME-GP DAY 2024 ขึ้น ซึ่งกำหนดให้เป็นงานมหกรรมยิ่งใหญ่ประจำปี เพื่อ SME ไทย กำหนดจะจัดระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน นี้ ที่ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี” รักษาการ ผอ.สสว. กล่าวสำหรับงาน THAI SME-GP DAY 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้า/บริการ ได้พบกับผู้ซื้อทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการถูกตรวจสอบ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญๆ อาทิ1) THAI SME-GP พื้นที่แสดงผลงานของมาตรการฯ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การขึ้นทะเบียน THAI SME-GP รวมถึงการแสดงผลงานของหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเป็นผู้สนับสนุนสินค้า/บริการของ SME ในระดับสูง2) OSMEP Pavilion พื้นที่รวบรวมบริการของ สสว. เพื่อ SME อาทิ การขึ้นทะเบียน SME One ID การตรวจสุขภาพธุรกิจ และตรวจระดับการเป็นผู้ประกอบการ GREEN ที่ปรึกษาธุรกิจ มาตรการ SME ปัง ตังได้คืน และ platform บริการต่างๆ ของ สสว.3) พื้นที่แสดงสินค้า/บริการของ SME รวม 160 บูธ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจจากตลาดภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงพื้นที่ Show Case นำเสนอสินค้า/บริการที่โดดเด่นของ SME4) พื้นที่เครือข่ายส่งเสริม SME ที่แสดงผลงานของหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุน SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการเงินทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มาร่วมให้บริการสินเชื่อสำหรับ SME5) Total Solution พื้นที่นำเสนอสินค้ากลุ่ม IT ทั้ง Hardware Software และบริการที่เกี่ยวข้อง6) เวทีกลาง เป็นพื้นที่นำเสนอกิจกรรมสัมมนา/บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ความต้องการของผู้ซื้อรายใหญ่ การทำธุรกิจยุคใหม่ รวมทั้งกิจกรรมบันเทิง เช่น มินิคอนเสิร์ตจาก ปาล์มมี่ เจ เจตริน ก้อง ห้วยไร่ และกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายนอกจากนี้ภายในงานจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของ SME ในระดับสูง และสถาบันการเงินที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเข้าสู่ตลาดดังกล่าว“สสว. เชื่อว่างาน THAI SME-GP 2024 นี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น SME จะได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดภาครัฐ ภาคเอกชน และมีโอกาสโชว์ศักยภาพให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการค้า ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จะได้มีทางเลือกใหม่ๆ หรือมีโอกาสเลือกคู่ค้าที่ตรงตามความต้องการ ส่วนผู้ที่สนใจจะได้เห็นแนวคิดการทำธุรกิจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การส่งเสริม SME ของ สสว. บรรลุเป้าหมายในการสร้างโอกาสทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพให้ SME เข้มแข็ง เติบโต และเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจประเทศต่อไป” รักษาการ ผอ.สสว. กล่าว