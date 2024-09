อินโดรามาฯ ชวนชมผลงานด้านความยั่งยืน ในงาน SX Expo 2024

กิจกรรมดีๆ ที่พลาดไม่ได้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นกับอินโดรามา เวนเจอร์ส วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 14:00 – 15:00 น. ณ ฮอลล์ 8 ชั้น LG : พบกับ “ฟ่าง”ธีรพงศ์ ศิลาชัย และ “เวฟ” วีรพล วิชุมา นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญเงินโอลิมปิกขวัญใจชาวไทยที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจด้านการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ พร้อมร่วมกิจกรรมรีไซเคิลแสนสนุกที่ Kids Zone วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 14:00 – 15:00 น. ณ SX Talk Stage ฮอลล์ 2 ชั้น G :ชวนร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ ‘Social Impact Creation through CSR: PETcollection and closing the loop’ โดยผู้บริหารจากอินโดรามา เวนเจอร์ส และ OGGACircular ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ของการสร้างมูลค่าขยะด้วยการรีไซเคิลบนเกาะเต่าเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจสีเขียว วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง meeting room 211 ชั้น2 : เชิญร่วมฟังประสบการณ์ด้าน "Integrating Climate Change into Risk Management and Business Strategy" ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยและผู้ร่วมเสวนาจากองค์กรอื่นทั้งนี้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Combined PET ธุรกิจ Fibers และ ธุรกิจ Indovinya (เดิมคือ Integrated Oxides and Derivatives) ผลิตภัณฑ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส รองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 26,000