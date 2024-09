รวมสุดยอดไอเดียจัดการขยะที่ทุกคนทำได้ง่ายๆ ที่งาน SX2024

วัน/เวลา



กิจกรรม



โซน



ประเภท/หมายเหตุ



ศุกร์ที่ 27 ก.ย.



11.00-12.00 น.



When

Scrap is not crap

สอนทำตัวอักษรรีไซเคิลจากฝาขวดน้ำและหลอด

โดย ภัทริดา ประสานทอง



Idea

Lab (ชั้นG)



เวิร์คชอป (ลงทะเบียนล่วงหน้าที่https://shorturl.at/AaMXN

หรือวอล์คอิน ลงทะเบียนหน้างาน)



เสาร์ที่28 ก.ย.



15.00-17.00 น.



เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่งานศิลปะสุดสร้างสรรค์

โดย เอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินBAB

2024



Idea

Lab (ชั้นG)



เวิร์คชอป (ลงทะเบียนล่วงหน้าที่https://shorturl.at/AaMXN

หรือวอล์คอิน ลงทะเบียนหน้างาน)



อาทิตย์ที่29 ก.ย.



13.00-14.00



Upcycling

Waste ชุบชีวิตขยะ เปลี่ยนโลก

โดย เอ๋ – วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์, ก้อง กรีน กรีน, environman, สมภพ มาจิสวาลา

(Recycoex)



Talk

Stage ชั้นG



เสวนาบนเวทีTalk Stage



จันทร์ที่30 ก.ย.



13.00-15.00 น.



ทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ “มือวิเศษ”

โดย คมกฤษ เทพเทียน



Idea

Lab ชั้นG



เวิร์คชอป (ลงทะเบียนล่วงหน้าที่https://shorturl.at/AaMXN

หรือวอล์คอิน ลงทะเบียนหน้างาน)



พฤหัสฯ ที่3 ต.ค.



10.30-11.30

น.



ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



Idea

Lab ชั้นG



เวิร์คชอป



ศุกร์ที่ 27 ก.ย. –

อาทิตย์ที่6 ต.ค.



10.00-20.00 น.



TIPMSE

Waste Management

Trash

Trail:Trash Tales



โซนBetter Living ชั้นG



นิทรรศการ

ทำความเข้าใจเรื่องขยะ ผ่านนำเสนอเส้นทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน



10.00-20.00 น.



SX

REPARTMENT STORE





ชั้น LG



รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้/จำหน่ายของมือสอง



ขยะล้นโลกเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่ตก และส่งผลกระทบมากมายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และเราทุกคน แม้จะมีความตื่นตัวเรื่องการจัดการขยะกันมากขึ้น แต่รู้ไหมว่า วันนี้ มีขยะในประเทศไทยเพียง 31% เท่านั้น จาก 27 ล้านตันต่อปี ที่ถูกนำมารีไซเคิล (Recycle) หรืออัพไซเคิล (Upcycling) ซึ่งเป็นการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ใครยังไม่ได้ลงมือทำ อยากรู้วิธีคัดแยกขยะได้ง่ายๆ และไอเดียเจ๋งในการชุบชีวิตขยะเป็นของมีค่าผ่านการรีไซเคิล/อัพไซเคิล มาพบกับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายกิจกรรมการจัดการขยะได้ที่งาน SX2024 ตั้งแต่ 27 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีโดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE (Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment) ในหัวข้อชวนคนมาทำความเข้าใจเรื่องขยะให้มากขึ้น ด้วยการนำเสนอเส้นทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนไปถึงการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างถูกวิธี เพื่อให้เห็นความสำคัญของการจัดการขยะในทุกขั้นตอนที่ส่งผลกระทบต่อโลก และตัวเรา พร้อมสนุกสนานไปกับที่ให้ผู้เล่นได้ติดตามและนำพาขยะชนิดต่างๆไปตามเส้นทางวงจรชีวิตของแต่ละบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องส่วนใครสนใจเข้าร่วมเวิร์คชอป ให้ตรงไปที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรปกครองท้องถิ่นรอที่จะให้ความรู้และชวนทดลองทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชนเมือง เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน และวิธีการใช้งานถังขยะเปียกในพื้นที่ชุมชน เสร็จเวิร์คชอปแล้ว รับอุปกรณ์สาธิตดังกล่าวกลับไปใช้งานในครัวเรือนของตนเองได้ด้วยโดย ภัทริดา ประสานทอง นักวาดภาพประกอบจะมาสอนการทำสติ๊กเกอร์จากเศษกระดาษ เปลี่ยนของที่ถูกทิ้งแล้วให้กลายเป็นงานศิลปะที่เอาไปใช้ได้จริงแบบมีชิ้นเดียวในโลก และชวนให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคการสาน ตัดแปะ ที่ทำให้ใจผ่อนคลายเวลาได้จับ ตัด สาน พลาสติกแบบง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ขณะที่เอ๋ วิชชุลดา จะมาสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ส่วน คมกฤษ เทพเทียน จะมาชวนทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ช่วยเสริมสร้างจิตนาการสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ในงาน SX224 ยังมีอาหารสมองที่สร้างแรงบันดาลใจให้เต็มอิ่มที่เวทีเสวนาหลากหลายหัวข้อ เช่นโดย เอ๋ – วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์, ก้อง กรีน กรีน, environman, และสมภพ มาจิสวาลา จาก Recycoex ที่จะมาแชร์แนวคิดและไอเดียสร้างสรรค์ในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือการชุบชีวิตขยะได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะแต่ยังเปลี่ยนให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ผสามกับความก้าวหน้าทาเทคโนโลยี ทำให้การเปลี่ยนขยะเป็นเงินไม่ใช่แค่การรักษ์โลก หากแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน และกลายเป็นเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคตที่พร้อมจะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงในยุคที่ผู้บริโภคใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน ทุกการเคลื่อนไหวของเราล้วนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้“เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน” มาร่วมกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและพร้อมปรับตัว เพื่อความอยู่รอดในวิถีชีวิตประจำวันยุคโลกเดือดได้อย่างมีความสมดุล ในงาน Sustainability Expo (SX2024) ติดตามกิจกรรมดี ๆ ด้านความยั่งยืน ติดตามได้ที่ www.sustainabilityexpo.com, Facebook: Sustainability Expo และแอปพลิเคชัน SX