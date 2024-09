เต็มอิ่ม 10 วัน 10 ความสนุก ที่คนรักษ์โลกห้ามพลาด ในงาน SX2024

เตรียมพบกับความสนุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้เรื่องความยั่งยืน พร้อมตอบโจทย์คนทุกกลุ่มทุกวัย ไขรหัสคำตอบของการกอบกู้โลกอย่างยั่งยืน กับงาน Sustainability Expo 2024 ปีที่ 5 "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance, Better World มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเต็มอิ่มจุใจตลอด 10 วัน กับ 10 โซนกิจกรรม และสุดยอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีมากมายที่ห้ามพลาด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน- 6 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)1. รวมสัมมนาของเครือข่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่เจาะลึกแนวทางธุรกิจยั่งยืน2. กินกู้โลก SX FOOD FESTIVAL ตะลุยเมนูอนาคตของเหล่าเชฟชื่อดังกับการรังสรรค์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและโลก3. SX KIDS ZONE เยาวชนตัวจิ๋วก็ช่วยโลกได้ เปิดโลกแห่งจินตนาการ ชวนน้องเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพผ่านฐานการเรียนรู้แสนสนุก4. SX MARKET PLACE รวมสินค้าที่ดีต่อใจ ดีต่อโลกจากผู้ค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนกว่า 270 ร้านค้า ให้เลือกชอปสนุกแบบมีความรับผิดชอบต่อโลก ทั้งอาหาร ของตกแต่งบ้าน ของใช้ เสื้อผ้า ต้นไม้ หนังสือ ฯลฯ5. ลงมือทำจริง กับ SX IDEALAB เวิร์คชอปสร้างสรรค์งานอาร์ต ทำถังขยะเปียกใช้เองที่บ้าน หรือเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นของมีประโยชน์ ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมายที่จะช่วยสร้างสมดุลที่ดีให้ตัวเองและโลก และ SX REPARTMENT STORE ร่วมส่งต่อของนอกสายตาให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง6. SX SHAPER POINT เช็คอิน สะสมแต้ม ลุ้นรางวัลสุดพิเศษ7. เปิดโอกาสพลัง YOUTH เวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ประลองพลังความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานและไอเดียสุดเจ๋งเพื่อสังคมและโลก8. SX TALK STAGE ถอดรหัสคนต้นแบบ ฟังเรื่องราวจาก “คนจริง” ที่ “ทำถึง” ในทุกมิติความยั่งยืนที่จะสร้างแรงบันดาลใจชวนให้ผู้ฟังเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเริ่มลงมือทำจริงเพื่อโลกที่ยั่งยืน อาทิ เชฟมิชลินกรีนสตาร์คนแรกของไทย “ม้งไซเบอร์” กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม9. BETTER ME, BETTER LIVING, BETTER COMMUNITY เรียนรู้สิ่งเล็กๆ ที่เราแต่ละคนทำได้ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต กับแนวคิดกายดี จิตดี สังคมดี เพื่อเรา..เพื่อโลก10. นิทรรศการ Immersive Multimedia เต็มรูปที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์โลกเสมือน และเห็นว่าโลกกำลังวิกฤตแค่ไหน รวมทั้งตื่นตาตื่นใจกับศิลปะเพื่อความยั่งยืน“เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน” มาร่วมกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและพร้อมปรับตัว เพื่อความอยู่รอดในวิถีชีวิตประจำวันยุคโลกเดือดได้อย่างมีความสมดุล ในงาน Sustainability Expo (SX2024) ติดตามกิจกรรมดี ๆ ด้านความยั่งยืน ติดตามได้ที่ www.sustainabilityexpo.com, Facebook: Sustainability Expo และแอปพลิเคชัน SX#SX2024 #SustainabilityExpo #สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า