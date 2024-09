ดับบลิวพีฯ ร่วมมือ บางกอกโซลาร์ฯ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ให้ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี โดยมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

กล่าวว่า “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นทุกวันอย่างยั่งยืน (Positive Progress) ในฐานะกลุ่มบริษัทพลังงานที่มี Service Solution ครบวงจร ซึ่งรวมถึง Solar Service Solution (Solar Rooftop) เราเล็งเห็นประโยชน์ของการพึ่งพาพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์แทนพลังงานส่วนกลาง ว่านอกจากจะมีจุดเด่นในด้านลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ การสนับสนุนให้ครัวเรือนหรือสถานที่ต่าง ๆ พึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์จะสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวได้อีกด้วยดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จึงประสานความร่วมมือกับ บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (BSP) ผู้นำในด้านการออกแบบและติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ในการจัดกิจกรรมติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี โดยมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ด้วยกำลังขนาด 12 กิโลวัตต์ ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ารูปแบบเดิม คาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับศูนย์การเรียนรู้มากถึงประมาณ 1,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมหวาน รวมถึงการติดตั้งจุดแยกขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn” เพื่อสร้างแนวทางการจัดการขยะที่ถูกต้อง และเอื้อให้เกิดการนำขยะมาสร้างมูลค่า เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป โดยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐาน และการศึกษาให้กับน้อง ๆ เด็กพิเศษ ตลอดจนปลูกฝังความเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดีของทุกคนอีกด้วย”กล่าวว่า “BSP เป็นผู้นำด้านระบบพลังงานทดแทน เราให้บริการด้านวิศวกรรม ติดตั้งและจำหน่ายระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูงและครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เราดำเนินงานโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอด เพื่อเดินหน้าสร้างแนวคิดการใช้พลังงานอย่างพอเพียง สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม การได้ร่วมมือกับทาง ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ในการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป รวมถึงการมอบความสุขด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แบ่งปันรอยยิ้มเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี โดยเราหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเช่นนี้ร่วมกันอีกในอนาคตอันใกล้”ด้านเผยว่า “ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เป็นอย่างสูง ที่ได้เข้ามาติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเรา ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีสมาชิกเป็นเด็กพิเศษอายุ 3 – 9 ปี จำนวนถึง 55 คน และพี่เลี้ยงจำนวน 4 คน ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน การมีพลังงานทดแทนเข้ามาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าส่วนกลาง จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของศูนย์การเรียนรู้ ทำให้สามารถนำงบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ได้มากยิ่งขึ้น”“ปัจจุบัน หน่วยธุรกิจของ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ครอบคลุมทุกบริการด้านพลังงานที่จะตอบโจทย์ครัวเรือน หน่วยงาน และองค์กร โดยการติดตั้งแผงโซลาร์ รูฟท็อป เป็นอีกหนึ่งบริการที่กำลังได้รับความนิยม เรามีความร่วมมือกับผู้ให้บริการ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ที่มีประสบการณ์ในการจัดหาและติดตั้งโซลาร์ ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล คลังก๊าซฯ มีตัวเลือกกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 กิโลวัตต์ จนถึงทุกขนาดตามความต้องการ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบตัวเลือกพลังงานที่หลากหลายถึงมือผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย ตามคำสัญญาว่าจะเคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจ ‘We Promise’ ที่เรายึดมั่นโดยเสมอมา” ชมกมล กล่าวทิ้งท้าย