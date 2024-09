SCIeco ร่วมกับ UACE มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว ในโครงการลงทุนผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ที่อินโดนีเซีย

นายวิสุทธ จงเจริญกิจ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (SCIeco) (คนที่ 3 จากขวา) นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (UACE) (คนที่ 3 จากซ้าย) และ Mr. Widiyo Buntoro ผู้บริหารบริษัท PT Terang Hidup Energy (THE) ร่วมลงนามสัญญาการร่วมทุนในบริษัทโดยบริษัท SCIeco ถือหุ้นในสัดส่วน 10% ร่วมกับสองผู้ร่วมทุน ได้แก่ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (UACE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ UAC และบริษัท PT Terang Hidup Energy (THE) ถือหุ้นในสัดส่วน 60% และ 30% ตามลำดับบริษัท PT Cahaya Yasa Cipta (CYC) เป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF3) ตามแนวคิด Turn Waste to Value ที่มีกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน จากการกำจัดขยะสด และขยะในหลุมฝังกลบของชุมชน ซึ่งช่วยกำจัดขยะ 300 ตันต่อวันหรือประมาณ 110,000 ตันต่อปี เพื่อทดแทนการใช้พลังงานถ่านหิน 70 ตันต่อวัน ทำให้ช่วยลดคาร์บอนทั้งระบบได้ 30,000 ตันคาร์บอนต่อปี โดยเชื้อเพลงขยะมูลฝอย (RDF3) ที่ได้จากการผลิต นำมาใช้สำหรับจัดจำหน่ายให้กับโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น บริษัท PT SEMEN JAWA ในเครือเอสซีจี ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจที่ประเทศอินโดนีเซียแล้ว ยังดำเนินการตามแนวทาง ESG มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียวก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วย