MQDC จัดเต็มฟังก์ชั่น ตอบโจทย์คนรักสัตว์ ด้วยคอนโด "วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ เพทโทเปีย"

กล่าวว่า “ที่นี่จึงไม่ใช่คอนโดมิเนียมแบบ Pet-friendly ที่แค่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ แต่เป็นคอนโดมิเนียมที่ศึกษาและออกแบบเพื่อตอบทุกโจทย์ของผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยพร้อมสัตว์เลี้ยง โดยการออกแบบโดยคำนึงถึงการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสะดวกสบาย โดยมีการจัดฟังก์ชั่นที่จำเป็นให้กับสัตว์โดยเฉพาะ”ใช้วัสดุเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น SPC Flooring ที่สามารถรองรับแรงกระแทกเมื่อมีการกระโดดหรือวิ่งเล่น ทั้งยังกันรอยขูดขีด เสียหายจากเล็บสัตว์ พร้อมกำแพงดูดซับเสียง หรือ Noise Reduction Wall เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่รบกวนเพื่อนบ้าน มีการออกแบบส่วนเชื่อมต่อกับระเบียงเพื่อสัตว์เลี้ยง หรือ Pet Balcony ด้านนอกยังมี Wicket Door เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเดินออกไปชมทัศนียภาพและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนอกจากนี้ อีกจุดเด่นของ วิสซ์ดอม เพทโทเปีย ที่ไม่เหมือนใคร คือ ฝักบัว Pet Shower ที่มีระยะความสูงของฝักบัว รวมถึงโซนอาบน้ำที่เหมาะกับการอาบน้ำให้กับ สุนัข และ แมว รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม ถือเป็นฟังก์ชั่นที่พิเศษ และโดดเด่นสำหรับคอนโดมิเนียมที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้อีกหนึ่งไฮไลท์ของวิสซ์ดอม เพทโทเปีย ที่คอนโดมิเนียมแบบ Pet-friendly คือบริการ ‘Day Care’ ซึ่งถือเป็นหนึ่งบริการที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องการมากที่สุด ด้วยบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ เลี้ยง จะดูแลสัตว์ในช่วงเวลาที่เจ้าของต้องการเป็นบริการที่ช่วยสร้างความอุ่นใจ ไร้กังวลให้กับลูกบ้านได้เป็นอย่างดีอีกทั้งโครงการ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ เพทโทเปีย ยังมีสวนดาดฟ้าที่ปลูกพืชพรรณต่างๆ ที่ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงนอกจากตัวอาคารแล้ว เพทโทเปีย ยังโดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางของผืนป่า เดอะ ฟอเรสเทียส์ กว่า 30 ไร่ ที่ใช้ชีวิตได้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง และยังมี Pet Playground และพื้นที่จัดการธุระส่วนตัวสำหรับสัตว์เลี้ยงที่จัดให้ไว้โดยเฉพาะอีกด้วยประกอบด้วย ฟอร์เรสเทียส์ มายโทเปีย (Whizdom The Forestias Mytopia) วิสซ์ดอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เดสทิเนีย (Whizdom The Forestias Destinia) และ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เพทโทเปีย (Whizdom The Forestias Petopia) ซึ่งพร้อมเข้าอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสองอาคารแรก เดสทิเนีย และ มายโทเปีย ได้ถูกจับจองไปแล้วกว่า 90% และมีลูกบ้านทยอยเข้าอยู่อาศัยกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาภายในปีนี้และปีต่อๆ ไป จะมีโครงการอื่นๆ ใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ พร้อมทยอยส่งมอบและเข้าอยู่ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า (Mulberry Grove The Forestias Villas) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์โฮม พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันของครอบครัวใหญ่ หลายเจนเนอเรชั่นอย่างมีความสุข และ มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ คอนโดมิเนียม (Mulberry Grove The Forestias Condominiums) ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Aspen Tree The Forestias) เป็นต้น