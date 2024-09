โหมโรง INC-5 ยุติวิกฤตพลาสติก จับตามาตรการลดการผลิต โปร่งใส-เป็นธรรม?

ภายหลังการประชุมระหว่างสมัย (Intersessional Work) จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคมที่ผ่านมาจบลง ซึ่งเป็นการจัดก่อนการประชุมเจรจารอบสุดท้ายสนธิสัญญาพลาสติกโลก (Global Plastic Treaty) หรือ INC-5 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2567การประชุมระหว่างสมัย หารือในมาตรการด้านมลพิษพลาสติกและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากสนธิสัญญานี้คือความหวังในการยุติวิกฤตมลพิษพลาสติกของโลก ทว่าการประชุมครั้งนี้ กลับขาดผู้สังเกตการณ์ และการขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการระหว่างการประชุมจากภาคประชาสังคม ผู้ถือสิทธิ รวมถึงชนพื้นเมือง การขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเหล่านี้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิทธิที่สำคัญ โดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงหัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติก กรีนพีซ ประเทศไทย เปิดเผยว่าวงเสวนาผู้นำภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (เมื่อ 23 ส.ค.67) เรียกร้องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงการให้มีการกำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อยุติผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ก่อมลพิษและสารเคมีที่เป็นพิษในการผลิตเช่นซึ่งเป็นซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดเล็กที่จำหน่ายสินค้าแบบแบ่งปริมาณ (ขนาดทดลอง) ทำให้ระบบการจัดการขยะล้นเกินและส่งผลให้เกิดมลพิษทางทะเลและไมโครพลาสติก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาผู้ประสานงานระดับโลกของ Break Free From Plastic (BFFP) กล่าวว่าเข้ามาแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast-moving Consumer Goods – FMCG) ได้ส่งเสริมการใช้ซองซาเช่ในประเทศกำลังพัฒนา ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะล้นและมลพิษทางทะเลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การตรวจสอบแบรนด์ที่ดำเนินการโดย BFFP พบว่าซองซาเช่เป็นหนึ่งในประเภทของขยะพลาสติกที่พบมากที่สุดในแอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักรณรงค์อาวุโสและผู้จัดการโครงการพลาสติกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Environmental Justice Foundation กล่าวว่าผู้อำนวยการกรีนพีซ ประเทศไทย เรียกร้องถึงรัฐบาลไทยว่าผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมที่กรุงเทพฯ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีสนธิสัญญาพลาสติกโลก เพื่อยุติการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกที่ไม่เป็นพิษว่า “สารเคมีมากกว่า 13,000 ชนิดถูกใช้ในพลาสติก โดยมีมากกว่า 3,200 ชนิดที่ถูกจัดประเภทเป็นสารอันตราย ซึ่งหมายความว่าสารเหล่านี้มีความเป็นพิษ มีความคงทน หรือมีคุณสมบัติที่น่ากังวลอื่นๆ หากไม่แก้ไขปัญหานี้ พลาสติกจะทำให้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และมลพิษรุนแรงขึ้น”ความสำเร็จของสนธิสัญญาพลาสติกระดับโลกที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นผู้อำนวยการองค์กรกายา ซึ่งเป็นโครงการพลาสติกของพันธมิตรระดับโลกเพื่อทางเลือกอื่นแทนการเผาขยะ (Global Alliance for Incinerator Alternatives-GAIA) กล่าวว่าองค์กรภาคประชาสังคมยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการขาดผู้สังเกตการณ์ และการขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการระหว่างการประชุม (เห็นจากการประชุมระหว่างสมัย (Intersessional Work) จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ) และได้ส่งจดหมายถึงสำนักเลขาธิการ INC เพื่อเรียกร้องให้มีการเผยแพร่การประชุมสู่สาธารณะด้านจากพันธมิตรภาคประชาสังคมและผู้ถือสิทธิในสนธิสัญญาพลาสติก กล่าวถึงเรื่องการขาดผู้สังเกตการณ์ และการขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการระหว่างการประชุม และได้ส่งจดหมายถึงสำนักเลขาธิการ INC เพื่อเรียกร้องให้มีการเผยแพร่การประชุมสู่สาธารณะเขาย้ำว่า