ยูนิโคล่ มุ่งเปลี่ยน “พลังแห่งเสื้อผ้า” เป็น “พลังแห่งความดี” เดินหน้าโปรเจกต์ PEACE FOR ALL with Magnum Photos

ปี 2567 ถือเป็นวาระครบรอบ 40 ปี ของยูนิโคล่ (UNIQLO’s 40th Anniversary) จากการเปิดตัวครั้งแรกในปี 1984 ที่ประเทศญี่ปุ่น สู่ความสำเร็จอย่างล้นหลาม จนกระทั่งขยายสาขาไปทั่วประเทศญี่ปุ่น และในปัจจุบัน ได้ขยายสาขาไปในกว่า 28 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ยูนิโคล่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาไอเทมไลฟ์แวร์อย่างไม่หยุดยั้ง เพราะ LifeWear คือเสื้อผ้าที่ถูกออกแบบให้ผู้สวมใส่ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น เสื้อผ้าที่เรียบง่าย คุณภาพสูง มีความสวยงามในทุกรายละเอียดเหมาะกับทุกการใช้งาน โดยคำนึงถึงความต้องการในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญปัจจุบันไอเทมไลฟ์แวร์ได้พัฒนาเส้นใยในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงเส้นใยรีไซเคิลในไอเทมต่างๆ และแคมเปญ The Power of Clothing โดยคำมั่นสัญญาของยูนิโคล่คือ “การมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมให้ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้นสืบต่อไป เราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนพลังแห่งเสื้อผ้า ให้กลายเป็นพลังแห่งความดีได้ และเราสามารถทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบ ตัดเย็บ และจำหน่ายเสื้อผ้าที่ดี”สำหรับประเทศไทย ในเดือนกันยายน ยูนิโคล่ ประเทศไทย ครบรอบการดำเนินงาน 13 ปี นับตั้งแต่สาขาแรกที่ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์โปรเจกต์ PEACE FOR ALL เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2565 นำเสนอเสื้อยืด UT ในดีไซน์ที่สะท้อนถึงความปรารถนาในสันติภาพ อาสาออกแบบโดยเหล่านักสร้างสรรค์ที่เคยร่วมงานกับยูนิโคล่ ซึ่งเป็นบุคคลที่สนับสนุนความตั้งใจของ “การลงมือทำ เพื่อความปรารถนาในสันติภาพของโลก” กำไรทั้งหมดจากการวางจำหน่ายเสื้อยืดจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติล่าสุด ยูนิโคล่ร่วมมือกับ Magnum Photos สมาคมด้านการถ่ายภาพระดับนานาชาติ สร้างสรรค์โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL คอลเลคชันล่าสุด โดยสมาชิกของ Magnum 3 คน ได้เดินทางไปยังเวียดนาม โรมาเนีย และเอธิโอเปีย เพื่อเก็บภาพช่วงเวลาของกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนผ่านมุมมองของช่างภาพแต่ละคน ซึ่งทั้ง 3 ประเทศนี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจาก ฟาสต์ รีเทลลิ่ง ผ่าน 3 องค์กรพันธมิตร สำหรับคอลเลคชันนี้ได้คัดเลือกภาพถ่ายจำนวน 63 ภาพที่ดึงความโดดเด่นของ Magnum Photos ในเรื่องของการผสมผสานระหว่างศิลปะและข่าวสารปัจจุบันมีนักสร้างสรรค์ร่วมออกแบบเสื้อยืดนี้แล้ว 41 คน และวางจำหน่ายเสื้อยืดออกไปมากกว่า 4 ล้านตัว รวมรวบเงินได้มากกว่า 280 ล้านบาท (หรือประมาณ 1,200 ล้านเยน โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 เยน = 0.23 บาท) ยอดเงินทั้งหมดจะถูกบริจาคให้กับองค์กรพันธมิตร 3 แห่ง คือ UNHCR, Save the Children และ Plan International เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนสำหรับการคุ้มครองชีวิตของผู้พลัดถิ่นทั่วโลก พร้อมกับช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งหรือปัญหาอื่นๆ