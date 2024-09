แบรนด์ Good Goods หนุน Artstory By Autistic Thai ใช้ศิลปะ เพิ่มโอกาสกลุ่มออทิสติก

หนึ่งในความร่วมมือที่เป็นหัวใจสำคัญของคือการทำงานร่วมกันกับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้มูลนิธิออทิสติกไทย ที่นำศิลปะมาเป็นสื่อในการบำบัดและสร้างอาชีพให้กับเด็กออทิสติก ความร่วมมือนี้ดำเนินมากว่า 3 ปี เป็นการนำศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินออทิสติกมาใช้ในการสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงมุมมองที่หลากหลายและอารมณ์ที่ลึกซึ้ง ศิลปะจากคนพิเศษนี้ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณค่า อาทิ กระเป๋าลายดอกไม้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และผ้าพันคอคอลเลกชันพิเศษสำหรับเป็นของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารการบินไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองแบรนด์ในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม และยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปกล่าวว่า แบรนด์ Good Goods ถือกำเนิดจากความตั้งใจในการสร้างพื้นที่จำหน่ายให้แก่สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาให้มีคุณภาพและดีไซน์ที่ร่วมสมัย เพื่อสนับสนุนและสืบสานให้สินค้าที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยยังคงอยู่ Good Goods ยังมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น การร่วมมือกับ Artstory By Autistic Thai เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวของเด็กพิเศษที่เปลี่ยนจากการที่ผู้ปกครองต้องดูแลบุคคลออทิสติกเป็นการที่เด็กๆ สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง ต่อยอดการพัฒนาอาชีพให้กับพวกเขาอย่างยั่งยืนในอนาคตกล่าวว่า ได้รู้จักกับแบรนด์ Good Goods ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในปี 2019-2020 ทราบว่ามีแนวคิดที่ดี ในการนําสินค้าชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ยังไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกัน เพราะสินค้าของทาง ArtStory ไม่ใช่งานฝีมือหรือสินค้าชุมชน แต่เป็นผลงานศิลปะจากกลุ่มบุคคลออทิสติก แต่ประมาณช่วงสามปีที่แล้ว ทาง Good Goods ได้ติดต่อมาว่าอยากจะให้ทาง ArtStory มาร่วมดีไซน์เสื้อให้ จึงนับเป็นความร่วมมือกันคอลเลกชันแรกต่อมา Good Goods และ Artstory By Autistic Thai (มูลนิธิออทิสติกไทย) ยังมีผลงานการร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การออกแบบลายตัวอักษร A-Z เพื่อนำมาผลิตเป็นสติกเกอร์ตกแต่งบนกระเป๋า, โปสการ์ดลวดลายจากจินตนาการต่างๆ, ผ้าพันคอคอลเลกชันพิเศษเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้โดยสารการบินไทย บนเที่ยวบินตรงมิลาน-ออสโล-กรุงเทพฯ ในแคมเปญ ‘A Journey of Seamless Delights’ และยังมีการจัดกิจกรรมออกบูธวาดภาพอื่นๆ อีกมากมาย โดยในทุกๆ ความร่วมมือ ทุกๆโครงการที่ทำร่วมกัน นับเป็นการต่อยอดผลงานของน้องๆ ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้าน Good Goods นั้น มีการนำกลับไปสนับสนุน มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่บุคคลออทิสติก ลดความเหลื่อมล้ำ และยังเป็นการส่งเสริมการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อสร้างสมาธิ การใช้ชีวิตในสังคม ความมั่นคงด้านอารมณ์และจิตใจอีกด้วย