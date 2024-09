มูลนิธิซีบีเอ เปิดตัว Chula WISE ศิษย์เก่าจุฬาฯ ส่งต่อประสบการณ์การทำงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เปิดตัวโครงการสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพลตฟอร์มที่ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการเป็น Mentoring Program โดยเป็นผู้บุกเบิกใช้ระบบ Mentoring จากพี่ศิษย์เก่าสู่น้อง จนประสบความสำเร็จ ขยายสู่วงกว้าง โดยมีสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นำหลักการนี้ไปใช้ จนเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ เพื่อตอบโจทย์นิสิตจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองทางโครงการ ChAMP จึงได้นำเทคโนโลยีออนไลน์มาสรรค์สร้าง ‘Chula WISE’ เป็นโครงการออนไลน์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตให้เข้ากับบริบทการศึกษาในปัจจุบัน ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำเพาะอยู่แค่ในชั้นเรียน แต่เป็น Lifelong Learning อันเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในยุควิถีปกติใหม่นับจากนี้ไป เพื่อให้นิสิตมีรากฐานอันแข็งแกร่งในการต่อยอดสู่โลกอนาคตกล่าวถึงกลยุทธ์และนโยบายของจุฬาฯ ว่า“มหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สถานศึกษา แต่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพที่มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยต่อจากนี้ จะต้องได้ทั้งความรู้ ปัญญา ประสบการณ์ และความชาญฉลาด เหนือสิ่งอื่นใด หนึ่งในคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยคือการส่งเสริมให้เกิดการมอบมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมถึงคณาจารย์ ความผูกพันอันล้ำค่าที่เกิดขึ้น จะนำไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่ออาชีพการงาน และความก้าวหน้าในอนาคต เพราะจุดแข็งของจุฬาฯ คือ การที่นิสิตเก่าทั่วประเทศพร้อมใจกันช่วยเหลือส่งเสริมพลังให้กับรุ่นน้องให้มีความแข็งแกร่ง อันจะนำไปสู่การสร้างประเทศและสังคมไทยที่แข็งแรง”“หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำพาจุฬาฯ ไปสู่มหาวิทยาลัยที่ก้าวทันโลกคือการสร้างเชื่อมโยงจุฬาฯ กับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้าง Future Global Leaders สอดคล้องกับการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ที่ไม่จำกัดการเรียนเพียงแค่ในสถาบันการศึกษา หรือการเรียนรู้แค่ในคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น แต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ เข้าถึงได้ทุกองค์ความรู้ และเปิดกว้างที่จะเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของศิษย์เก่าไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพราะบทบาทของจุฬาฯ วันนี้ที่เราต้องสร้างผู้คิดและสร้างผู้นํา” ศ. ดร. วิเลิศ กล่าวรศ. ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ รองประธาน มูลนิธิซีบีเอ กล่าวถึงที่มาของโครงการและการสนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการ ‘Chula WISE’ ว่า “มูลนิธิซีบีเอจัดตั้งขึ้นด้วยเงินทุนที่ได้รับบริจาคจากการดำเนินงานของบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ซีบีเอ ในแต่ละปี เพื่อนำมาสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิตจุฬาฯ โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนโครงการ ChAMP และ Coach by ChAMP""จึงเล็งเห็นว่า โครงการ Chula ‘Wisdom for Self-Enrichment’ หรือ Chula WISE เป็นโครงการต่อยอดจาก ChAMP ซึ่งเป็น Mentoring Program ที่เปิดโอกาสให้นิสิตจำนวนมากเข้าร่วมกระบวนการ ‘Mentoring’ เพื่อเป็น ‘Mentee’ ได้ตลอดปี โดยนิสิตจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ตลอดจนประสบการณ์อันมีค่าจาก Mentor ศิษย์เก่าซึ่งเป็นบุคคลชั้นนําในสายงานต่างๆ และเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ Stanford University, Harvard University, MIT, University of Cambridge เป็นต้น""มูลนิธิฯ จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการ Chula WISE ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการ Mentoring แบบ Agenda- based หรือการ Mentoring ตามหัวข้อที่สนใจ และประเด็นที่เจาะจงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ wisementorship.org อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตให้มีทักษะในมิติต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม”