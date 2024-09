ดีป้า เตรียมจัดแข่ง Coding War รอบชิงชนะเลิศ เฟ้น 10 สุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลจากเด็กไทยทั่วประเทศ

ดีป้า เตรียมจัดการแข่งขัน Coding War รอบชิงชนะเลิศ สมรภูมิไอเดียด้านโค้ดดิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กิจกรรมสำคัญในโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ น้อง ๆ เยาวชนและคุณครู 100 ทีม จากทั่วประเทศ นำเสนอผลงานนวัตกรรมดิจิทัล ก่อนเฟ้นหา 10 สุดยอดผลงาน และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโค้ดดิ้งบนเวทีระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปพร้อมกันระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายนนี้ ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิเปิดเผยว่า โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยโครงการ Coding for Better Life ได้ดำเนินกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War ทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมโค้ดดิ้ง 100 ทีมเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเข้มข้น ครู - นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สมรภูมิไอเดียด้านโค้ดดิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่าง Coding War รอบชิงชนะเลิศ และชิงชัยสู่การเป็น 10 สุดยอดผลงานนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมรับรางวัลเป็นทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และอุปกรณ์ดิจิทัล ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโค้ดดิ้งบนเวทีระดับนานาชาติอย่าง Seoul International Invention Fair 2024 (SIIF 2024) ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยการแข่งขัน Coding War รอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายนนี้ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ“ผลงานจากการแข่งขัน Coding War ต้องแสดงให้เห็นถึงการนำโค้ดดิ้ง หรือเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งไม่จำกัดโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ และไม่จำกัดวงเงินในการประดิษฐ์แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงบประมาณ ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใคร หากเป็นผลงานเดิมต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาทั้งการตอบโจทย์ผู้ใช้งาน การเป็นต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานและแก้ไขปัญหาได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ และวิธีการนำเสนอ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย Coding War จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านโค้ดดิ้งของเยาวชนไทย เฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมดิจิทัลที่นำทักษะโค้ดดิ้งมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา ซึ่งการแข่งขันปีนี้ถือเป็นการแข่งขันระดับประเทศครั้งแรก ดีป้า ขอให้น้อง ๆ นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันโชคดี และเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อชิงชัยในวันแข่งจริง” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวพร้อมกันนี้ โครงการ Coding for Better Life ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การมอบ Micro:bit ให้โรงเรียนภายใต้กิจกรรมอัปเกรดห้องเรียนโค้ดดิ้ง มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และสนับสนุนกิจกรรม AI Roadshow สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ AI ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้กับเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป รวม 8 จังหวัด และได้สนับสนุนเงินรางวัล และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดฟรีตลอด 1 ปี สำหรับทีมผู้ชนะในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พร้อมรางวัลพิเศษสำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท ในกิจกรรม Coding War บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนหลักสูตร HUAWEI CLOUD DEVELOPER บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคูปองการเรียนรู้ผ่าน TRUE DIGITAL ACADEMY บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และ เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส ที่มีเป้าประสงค์เดียวกันคือ การปลูกฝังความรู้ด้านโค้ดดิ้งแก่ประชาชนไทยตั้งแต่ระดับเยาวชน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เด็กไทยเติบโตไปเป็นกําลังคนดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพดีป้า ขอชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และน้อง ๆ เยาวชนที่สนใจมาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันในรายการ Coding War รอบชิงชนะเลิศ มหกรรมการแข่งขันทักษะโค้ดดิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายนนี้ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th, codingforbetterlife.com เพจเฟซบุ๊ก depa Thailand และ CodingThailand by depa