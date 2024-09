โรงพยาบาลพานาซี ก้าวสู่การแพทย์แบบองค์รวม พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมระดับโลก

โรงพยาบาลพานาซี ผู้นำของการแพทย์แบบองค์รวมและการทำเซลล์บำบัด ที่ผสานความหลากหลายทางการรักษา พร้อมมุ่งเน้นเรื่อง "Technology Transfer" นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล จัดงาน “1st SYMPOSIUM HEALTHCARE & INNOVATION ADVANCED NATURAL AND MEDICAL HIGH-INNOVATIVE SOLUTIONS 2024” ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญและเปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุด พร้อมจัดประชุมเชิงวิชาการหัวข้อ "Innovative Medicine for Treating Aging Diseases and Cancer" ณ โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร​ในโอกาสนี้ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำวิจัยนวัตกรรมระหว่างญี่ปุ่น ไทย และเยอรมนี โดยมี รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการแพทย์ PANACEE BY BIOSKY นาย อภิชาต ปภาณภูวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PANACEE BY BIOSKYอาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายคามารุ ซาซากิ ประธานกรรมการบริษัท Batfa Japan Inc. เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยได้รับเกียรติจาก นพ. สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นสักขีพยานในการลงนามกล่าวว่า โรงพยาบาลพานาซีให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพได้อย่างครบวงจร โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นถือเป็นการยกระดับการรักษาแบบองค์รวม พร้อมเสนอทางเลือกในการรักษา และการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ ถึงซึ่งเป็น non-toxic treatment ดังนี้นวัตกรรมการค้นคว้าสารสกัดล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่ทำการวิจัยมายาวนานกว่า 50 ปี โดยนายคามารุ ซาซากิ ประธานกรรมการบริษัท Batfa Japan Inc.ได้เผยว่า CD 2000 จุดเด่นคือช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดยาละลายลิ่มเลือด หรือต้องการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากยา โดยใช้สารสกัดธรรมชาติทดแทนนวัตกรรมเพิ่มออกซิเจนในร่างกายที่มีการศึกษาวิจัยมากว่า 20 ปีในประเทศญี่ปุ่น ด้วยแคปซูลที่มีโพโบไบโอติกสายพันธุ์ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนให้กับเซลล์เม็ดเลือดแดง ยกระดับระบบภูมิคุ้มกัน และลดการสะสมของสารพิษที่พบมากในชีวิตประจำวันนวัตกรรมออร์แกนิกเจอมาเนียมที่มีผลในการเสริมภูมิคุ้มกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ NK และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีผลต่อต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ต้านไกลเคชั่นของเม็ดเลือดแดง ช่วยในการรักษามะเร็ง และมีผลในการเสริมภูมิคุ้มกัน นำเสนอโดย ดร. นากามูระ ทากาชิ ผู้อำนวยการศูนย์ R&D ฮาโกดาเตะจากสถาบันวิจัยอาซาอิ เจอร์เมเนียม จำกัด​ความร่วมมือพร้อมนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ จะมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และคุณภาพชีวิตของผู้ที่รับบริการที่พานาซี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเป็นสำคัญ