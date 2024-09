CHOSEN Digital คว้าทอป 5 บนเวทีโลก ด้านเทคโนโลยีพลังงาน EV

กล่าวว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มผู้รวบรวมพลังงานรถ EV ที่สามารถจัดการและควบคุมพลังงานจาก EV Charger ได้ทุกประเภท รวมถึงแบบที่ไม่มีการสื่อสาร ที่เป็น Charger ส่วนใหญ่ กว่า 80% แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและสามารถตอบโจทย์ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเติบโตของรถ EV ที่ต้องการพลังงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังมีความต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์นี้อย่างจริงจัง“การได้รับการยอมรับในระดับนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความสำเร็จของ CHOSEN Digital แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยในเวทีเทคโนโลยีระดับโลก”ทั้งนี้ CHOSEN Digital ยังมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ Startup Terrace ในไต้หวัน ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้ และร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเขากล่าวอีกว่า ด้วย One stop smart and Energy saving เป็นแนวคิดตั้งต้นสู่การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่า New EV Business Platform โดยพัฒนามาจากโมเดลธุรกิจ EV Charging ที่ในแถบยุโรปใช้มายาวนานกว่า 10 ปี และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน software และโมเดลธุรกิจ จนเสถียรใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม EV Business ยังเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่สำหรับประเทศไทยรวมถึงในภูมิภาคอาเซียนด้วยหนึ่งใน New EV Business Platform คือการนำเทคโนโลยีไฟฟ้าเข้ามาใช้ หรือที่เรียกว่า “EV-Box” เครื่องชาร์จไฟฟ้าอัจฉริยะ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Home Line, Business Line และ Public Line กระบวนการทำงานเป็นแบบชาร์จที่ควบคุมการจ่ายไฟด้วยระบบอัจฉริยะ Load Balance ป้องกันการเกิดไฟกระชาก และระบบคำนวณค่าไฟขณะชาร์จด้วยระบบ Software ที่เป็นระบบออนไลน์ ช่วยลดข้อจำกัดของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกทางเลือกในอนาคต โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ทุกประเภท ถือได้ว่าเป็นเครื่องชาร์จอัจฉริยะชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกที่น่าจับตามอง“ด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Car) คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่น ๆ และด้วยข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดได้ทันทีทำให้รถพลังงานไฟฟ้ามีอัตราเร่งที่เรียบและรวดเร็ว สำหรับ EV Charger เป็นมากกว่าตัวชาร์จรถยนต์ด้วยระบบ Backend ในรูปแบบ Software ที่ทันสมัยที่สุดของโลก หรือ OCPI เพราะสามารถตอบโจทย์ทุกมิติโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเดินหน้าใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นในอนาคต”