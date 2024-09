ลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง “อียู-ไทย” กับมาตรการที่ห่างชั้น

หากเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป (อียู) ที่ใช้ไม้แข็ง

ปัจจุบันยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างจีนและอียู ต่างตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกพร้อมกับนโยบายลดการใช้พลาสติกออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณตอกย้ำว่า ภาครัฐ - เอกชน และอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคของโลกที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนในยุคนี้ นับวันยิ่งต้องปรับเปลี่ยนให้มีคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลได้ หรือเลือกใช้วัตถุดิบทางเลือกจากธรรมชาติอย่างพลาสติกชีวภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic product: SUP) ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ร้ายแรงทั่วโลก ในสหภาพยุโรป (EU) SUP พบเป็นขยะอยู่ตามชายหาดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลในประเทศสมาชิกอียูส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) โดยออก Directive (EU) 2019/904 มาตั้งแต่ปี 2562 สั่งห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก SUP 10 ประเภท ตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา ( 3 กรกฎาคม 2564) ได้แก่ 1) ไม้พันสำลี 2) ช้อน/ส้อม จาน หลอด อุปกรณ์สำหรับกวน 3) ลูกโป่งและก้านลูกโป่ง 4) ภาชนะบรรจุอาหาร 5) ถ้วยสำหรับเครื่องดื่ม 6) ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม 7) ก้นบุหรี่ 8) ถุงพลาสติก 9) บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับห่อหุ้ม 10) กระดาษชำระชนิดเปียกและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยข้อบังคับฉบับใหม่พบประเด็นสำคัญ คือ การบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการคิดเงินค่าถุงพลาสติก ณ จุดขาย สำหรับถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า 50 ไมครอน (หรือ 0.05 มิลลิเมตร) หรือที่คนไทยคุ้นเคยกันดีในชื่อ “ถุงก็อบแก๊บ” ภายในปี 2561 และต้องจำกัดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกประเภทดังกล่าวไม่เกิน 90 ใบต่อคนต่อปี ภายในปี 2562 และ 40 ใบต่อคนต่อปี ภายในปี 2568จากข้อบังคับดังกล่าวทำให้หลายประเทศในอียูได้ทยอยประกาศยกเลิกการใช้ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภทแล้ว เช่น ฝรั่งเศสประกาศยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับผักและผลไม้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ส่วนกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ได้ประกาศยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ในขณะที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตข้ามชาติขนาดใหญ่ของยุโรป อย่างห้าง Aldi ก็ได้ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวตั้งแต่ปี 2560 และหันมาใช้ถุงกระดาษและถุงพลาสติกรีไซเคิลแทน เป็นต้นต่อจากนั้นอียูออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อจำกัดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวประเภทอื่นๆ อีก เช่น ก้นกรองบุหรี่ ขวดและฝาขวดน้ำดื่ม ก้านไม้พันสำลี ผ้าอนามัย ถุง/กระเป๋า บรรจุภัณฑ์ห่อขนมขบเคี้ยว หลอดและที่คนกาแฟ บอลลูนและก้านพลาสติกบอลลูน ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ถ้วยพลาสติกและฝาถ้วย รวมถึงช้อนและส้อมพลาสติก รวมทั้งพิจารณาแก้ไขระเบียบเรื่อง Ecodesign เพื่อเพิ่มเงื่อนไขให้สินค้าที่มีส่วนประกอบของพลาสติกต้องสามารถรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปีนี้เมื่อวันปลอดถุงพลาสติกสากลที่ผ่านมา (3 ก.ค.ของทุกปี) ไทยประกาศเจตนารมณ์ ลดการใช้ถุงพลาสติกอีกครั้ง (ประกาศทุกปีมาตั้งแต่ปี 2562) พร้อมกับดึงภาคเอกชน งดแจกถุงพลาสติก แต่กลับพบว่าตัวเลขการใช้ของคนทั่วโลกยังน่าห่วง (คนทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทุก 1 นาที พบการใช้ถุงพลาสติก 1 ล้านใบ)ปี 2567 ถึงครึ่งทางของ โรดแมป จัดการขยะพลาสติกที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดึง 45 หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ พร้อมตั้งเป้าจะจบให้ได้ภายในปี 2573 กลุ่มนี้มีตั้งแต่ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ 23 บริษัท ธุรกิจร้านกาแฟ 13 บริษัท เครือข่ายสมาคม และหน่วยงานสนับสนุน 9 องค์กร ที่มีสถานประกอบการรวม 31,000 สาขาทั่วประเทศซึ่งในระยะที่เหลืออีกครึ่งทาง ทส.มุ่งยกระดับให้เท่ากับปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป้าหมาย ลด เลิกใช้พลาสติก และรีไซเคิลขยะพลาสติก กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% ภายในปี 2570กล่าวว่า ทุกบริษัทที่เข้าร่วม ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นมาทดแทนการใช้พลาสติก อย่างถุงก๊อบแก๊บ ถ้วย แก้ว และหลอด รวบรวมขยะพลาสติกเพื่อส่งเข้าระบบรีไซเคิลให้ได้ 100% ภายในปี 2570“แต่ยอมรับว่ากังวลกับผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพราะพบการใช้มากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี เท่ากับเป็นขยะพลาสติก 80 ล้านใบต่อวัน หรือ ทุก 1 นาที จะมีการใช้ถุงพลาสติก 1 ล้านใบ""แต่ละปีจะมีตัวเลขเป้าหมาย และจะติดตามเป็นรายปี เพื่อดูว่าปี 2570 จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยเฉพาะ SUP เป็นปัญหายากที่สุดในการจัดการ ทิ้งแล้วกลับคืนยาก""ส่วนปัญหาการนำเข้าระบบรีไซเคิลแบบ 100% ไม่ค่อยห่วงมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ทิ้งแล้ว และยังมีคุณค่า เช่น ขวดพลาสติก กล่องพลาสติก"ทั้งนี้ปริมาณขยะพลาสติกที่ไม่เข้าระบบกำจัด เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ไทย ติดอันดับ 10 ของโลกที่ปล่อยขยะลงทะเล ข้อมูลนี้มาจากงานวิจัยของนาย ลอเรนส์ ไมเยอร์ (Lourens Meijer) หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและการติดตาม ดิ โอเชียน คลีนอัป (The Ocean Cleanup) เมื่อ ก.พ.2566 มีขยะลงทะเล ถึง 23,000 ล้านตันต่อปีขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เคยจำแนกขยะทะเลที่ดักเก็บได้ อันดับ 1 และ 2 คือ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ขวดน้ำและถุงพลาสติก ที่สร้างอันตรายต่อสัตว์ทะเลรุนแรง ทั้งทางตรงที่กินเข้าไป และทางอ้อมจากการย่อยสลายเป็นไมโครพลาสติกที่พบแทรกซึมในเนื้อสัตว์ทะเลตัวอย่างล่าสุด เมื่อ อียู บังคับใช้ฝาขวดพลาสติกแบบใหม่ (ฝาติดกับขวด) ตอบรับมาตรการ Eco-design เงื่อนไขให้สินค้าที่มีส่วนประกอบของพลาสติกต้องสามารถรีไซเคิลได้ หรือรีไซเคิลได้สะดวกมากขึ้นคำสั่งใหม่ของสหภาพยุโรปอนุมัตินโยบายที่กำหนดให้ต้องติดฝาขวดพลาสติกทั้งหมดกับภาชนะที่มีความจุน้อยกว่า 3 ลิตรโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในสหภาพยุโรปเมื่อ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา (ตรงกับวันปลอดถุงพลาสติกสากล) ซึ่งเป็นหนึ่งจากคำสั่งของสหภาพยุโรปที่เคยประกาศไว้ในปี 2018 ตามเป้าหมายลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่มักถูกทิ้งเป็นขยะทะเลอยู่เกลื่อนชายหาดจนยากต่อการจัดเก็บการเปิดเครื่องดื่มจากขวดพลาสติกเย็นๆ ในวันที่อากาศร้อนถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิต แต่จากนี้ไปจะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป เพราะว่าขวดพลาสติกในยุโรปกำลังเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากกฎใหม่ของสหภาพยุโรปการออกแบบใหม่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แทนที่จะใช้ฝาปิด เรากลับคุ้นเคยกับการบิดเปิดฝาขวดจนสุดแล้วยกดื่ม หรือใช้หลอดดูด แต่นับจากนี้ขวดพลาสติกกับมีแถบพลาสติกพิเศษที่เชื่อมต่อฝาปิดเข้ากับขวด ผู้ผลิตจะต้องดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากเริ่มมีผลบังคับทั่วทั้งสหภาพยุโรป แม้กระทั่งสหราชอาณาจักรที่ไม่ได้อยู่กับอียูก็เอาด้วยทั้งนี้ Coca-Cola เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพวกเขาได้เปิดตัวการออกแบบนี้ไปทั่วยุโรปในปีที่แล้วAgnese Filippi ผู้จัดการของ Coca-Cola Ireland กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ นี้มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ โดยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะรีไซเคิลขวดของเรา และไม่เหลือฝาปิดใดๆ เลย